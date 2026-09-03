Produktnews: Scott spendiert dem beliebten Addict Gravel eine umfassende Modellpflege. Neben spürbar mehr Fahrkomfort und einer überarbeiteten Geometrie wächst vor allem die Reifenfreiheit auf ein neues Level. Alle Details und Fakten zum neuen Scott Addict Gravel im Überblick.

Scott stellt die neueste Generation des Addict Gravel vor. Das komplett überarbeitete Gravelbike wurde speziell für lange Distanzen sowie wechselnde Untergründe entwickelt. Der Schwerpunkt der Entwicklung lag laut Hersteller auf dauerhaftem Fahrkomfort, stabiler Handhabung und vielseitigen Transportmöglichkeiten für Ausrüstung. Ein zentrales Merkmal des neuen Rahmens ist die deutlich erweiterte Reifenfreiheit. Das Scott Addict Gravel nimmt nun Reifen bis zu einer Breite von 57 mm auf und soll sogar mit 2,2“ Mountainbike-Reifen kompatibel sein. Um die große Reifenfreiheit ohne Beeinträchtigung der Integration zu realisieren, wurde die Kettenstrebe an der schmalsten Stelle auf 8,5 mm verschmälert.







Neues Scott Addict Gravel: Gezielte Flexibilität für mehr Komfort auf langen Touren

Bei der Rahmenkonstruktion des neuen Addict Gravel setzt Scott ebenfalls auf gezielte Flexibilität. Gebogene Gabelbeine, ein kleineres Steuerrohr und ein neues Integrated-Combo-Design sollen für ein Plus von 30 % bei der vorderen Nachgiebigkeit sorgen. Am Heck verkleinerten die Ingenieure zudem den Sitzrohr-Querschnitt. Die tiefer angesetzten Sitzstreben sind so gestaltet, dass sie nach außen biegen können. Die Nachgiebigkeit des Hinterbaus wurde laut Scott mit einer starren Sattelstütze um 60 % verbessert. Selbst bei Verwendung der Komfort-Sattelstütze soll sich noch eine Verbesserung von 25 % ergeben.

Die Geometrie wurde ebenfalls angepasst. Der Stack fällt 10 mm höher aus, der Reach verlängert sich um 10 mm, was durch ein um 10 mm kürzeres Cockpit kompensiert wird. Ein abgesenktes Tretlager und ein vergrößerter Gabelvorlauf sollen für einen längeren Radstand vorne sorgen, während die Länge der Kettenstreben unverändert kurz bleibt. Abgerundet wird das Konzept durch praktische Features. So befindet sich im Unterrohr das integrierte „Syncros Save the Day Kit“ mit Schlauch, Reifenhebern und Minipumpe. In den Lenkerenden sind zudem Sechskantschlüssel und Tubeless-Werkzeug untergebracht. Erhältlich das neue Scott Addict Gravel in zwei Carbon-Ausführungen und sieben Rahmengrößen.







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Fotos © Scott Sports / Moritz Ablinger