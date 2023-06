Critérium du Dauphiné #3: Laporte siegt vor Bennett und Groenewegen

Radsport: Christophe Laporte hat auch die dritte Etappe des Critérium du Dauphiné gewonnen. Der Franzose ließ Sam Bennett und Dylan Groenewegen hinter sich. Die 194,1 Kilometer lange Etappe von Monistrol-sur-Loire nach Le Coteau endete wie erwartet in einem Massensprint.

Mit seinem zweiten Tagessieg beim diesjährigen Critérium du Dauphiné hat Christophe Laporte (Jumbo – Visma) seine Führung in der Gesamtwertung ausbauen können. Der Franzose war im Massensprint schneller als Sam Bennett (Bora – hansgrohe) aus Irland und Dylan Groenewegen (Jayco – AlUla) aus Australien. Damit feiert er bereits seinen zweiten Etappensieg bei der Vorbereitungs-Rundfahrt zur am 1. Juli beginnenden Tour de France. Zuvor kam es auf dem eigentlich ereignisarmen Teilstück zu zahlreichen Stürzen. Ab morgen werden beim Critérium du Dauphiné andere Fahrer im Fokus stehen. Nach dem Zeitfahren geht es in die Berge.

#Dauphine, Stage 3 | Christophe Laporte is stage winner and keeps yellow jersey. Then better to wait until official results are out. pic.twitter.com/6gapNrCyv8

— ammattipyöräily (@ammattipyoraily) June 6, 2023