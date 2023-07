Eurobike 2023: E-Bike Antriebsneuheiten von Mivice

Eurobike 2023/Produktnews: Der E-Performance Hersteller Mivice ist mit seinem innovativen wie präzisen Torque-Sensor ist schon heute an vielen Pedelecs zu finden. Mit leichten Hecknabenmotoren wie den Modellen M070 und M080 konnte man auch wichtige Schritte im Performance-Segment machen und versucht so die passenden Lösungen für immer gefragtere Light-EBikes zu bieten. Mit seinem M080 Nabenmotor konnte der Hersteller sogar Anfang des Jahres den Design & Innovation Award gewinnen. Wir haben Mivice auf der Eurobike 2023 einen kleinen Besuch abgestattet und mal nachgefragt, was der Hersteller für E-Bike Neuheiten im Gepäck hat.

Mivice M200 & M100 Motor

Das erste Highlight ist der neue Mivice M200 Hecknabenmotor, welcher mit 45 Nm das höchste Drehmoment in diesem Antriebssegment von Mivice bietet. Ähnlich wie die bereits bekannten Systeme des Nabenmotor-Spezialisten ist auch dieser Antrieb mit weniger als 55dB äußerst geräuscharm und soll in der Praxis mit feiner Sensorik und einem angenehm kraftvollem wie natürliche Fahrgefühl überzeugen. Der Mivice M200 Motor richtet sich dabei gezielt an Bikes im Travel-Segment sowie sportive Modelle, die einen ordentlichen Kraftschub vertragen können.

Mit 40Nm dafür aber mit nur 1,75 Kilogramm wurde uns auch der M100 Motor gezeigt. Dieser soll gerade für leichte Räder wie Urban- oder Gravelbikes zum Einsatz kommen bei denen man besonderes Augenmerk auf das Kraft-Gewichts-Verhältnis eines kompakten Gesamtsystems setzen möchte.

Die große Besonderheit der beiden Motoren ist zudem, dass diese ohne ein direkt sichtbares Motorkabel auskommen. Hier bringt eine neue Steckverbindung die passende Lösung. Dank eines ebenfalls neu konzipierten Steckers der am Ausfallende montiert wird, kann hierdurch sowohl die Bedienbarkeit durch den Fahrer, zum Beispiel beim Radausbau im Falle eines platten Reifens vereinfacht werden, als auch eine deutlich cleanere und sportlichere Optik des Bikes ermöglicht werden. Außerdem wird nun auch der Einsatz der aktuellsten Schaltgruppen mit 12-fach Kassetten ermöglicht.

Ein leichter Antrieb macht allerdings nur wenig Sinn, wenn man nicht auch auf den passenden Akku setzen kann. Natürlich hatte Mivice auf diese Nachfrage von uns mit dem schlanken B360s Akku direkt die passende Antwort parat. Den Akku mit seinen 360Wh wird es in einer kompakten sowie einer „Slim“ Variante geben, welche je nach Einsatzbereich und Rahmendesign konfiguriert werden können. So muss man bei den Energiereserven und den optisch Ansprüchen keine Kompromisse eingehen. Für größere Herausforderungen und Bikes bietet Mivice auch den 540Wh starken B540 Akku an.

Im Zuge des erweiterten Portfolios und Einsatzbereiche im Bereich der Motoren, wurde auch der Drehmomentsensor von Mivice leicht überarbeitet. Zusätzlich zum weiterhin verfügbaren Sensor mit Vierkantachse, bietet der S200i Sensor mit ISIS Drive Standard die Möglichkeit bei der Kurbelwahl auf höherwertige Komponenten zusetzen. Technisch sind die Sensoren allerdings nach wie vor identisch und sollen weiterhin mit feinfühliger Ansteuerung überzeugen.

WEB: mivice.com