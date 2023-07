Tour de France #3: Jasper Philipsen wird seiner Favoritenrolle gerecht

Radsport: Sieg für Jasper Philipsen. Der Belgier ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat sich beim Massensprint in Bayonne erfolgreich durchgesetzt. Er verwies den Deutschen Phil Bauhaus und den Australier Caleb Ewan auf die Plätze zwei und drei.



Wie erwartet ist es heute bei der Tour de France zum ersten Massensprint gekommen. Nach 193,5 Kilometern von Amorebieta-Etxano nach Bayonne konnte sich Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck) erfolgreich vor Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious) und Caleb Ewan (Lotto – Dstny) durchsetzen. Damit feiert er seinen dritten Tour-Etappensieg. Fast hätte er diesen jedoch wieder abgeben müssen. Denn die Jury schien kurzzeitig darüber zu diskutieren, ob Philipsen relegiert werden muss. In der langgezogenen Rechtskurve kurz vor der Ziellinie ließ er seinem Landsmann Wout van Aert (Jumbo – Visma) wenig Platz. Mark Cavendish (Astana) verpasste auf Rang sechs zwar knapp den neuen Rekord, präsentierte sich aber früh in guter Verfassung. Geprägt hat die heutige dritte Etappe ein Ausreißer-Duo um Neilson Powless (EF Education – EasyPost) und Laurent Pichon (Arkéa – Samsic). Während sich der US-Amerikaner nach den Bergwertungen zurückfallen ließ, verdiente sich der Franzose anschließend als Solist die Rote Rückennummer. Bei Kilometer 30 vor dem Ziel war jedoch auch seine Flucht beendet. Morgen dürfte es erneut zu einem Massensprint kommen.

⏪ Relive a hectic final KM for the first sprint stage of the #TDF2023. Jasper Philipsen of @AlpecinDCK is triumphant.

Werbung Karl Platt präsentiert das BULLS Sonic Evo AM 3 Carbon

⏪ Revivez le dernier km du premier sprint de ce #TDF2023, avec Jasper Philipsen, de la @AlpecinDCK qui lève les bras pic.twitter.com/vr9nCBIEeQ

— Tour de France™ (@LeTour) July 3, 2023