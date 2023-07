Tour de France #3 Vorschau: Erster Massensprint in Bayonne

Radsport: In Bayonne wird es zum ersten Massensprint der diesjährigen Tour de France kommen. Kann Mark Cavendish zum alleinigen Rekordhalter werden? Oder ist Jasper Philipsen zu stark?

Der erste Massensprint der Tour de France 2023 ist unvermeidbar

Nach zwei aufregenden und anspruchsvollen Etappen im Baskenland fährt die Tour de France morgen nach Frankreich. Von Amorebieta-Etxano nach Bayonne sind 193,5 Kilometer zurückzulegen. Und endlich soll es ein Tag für die Sprinter werden. Die Côte de Trabakua, die Côte de Milloi, der Col d’Itziar und die Côte d’Orioko Benta sind bereits in der ersten Rennhälfte zu absolvieren und sollten daher keinen Einfluss auf das Tagesergebnis haben.

Velomotion-Prognose: Jasper Philipsen ist der Favorit

Viele Kilometer müssen auf der morgigen dritten Etappe der Tour de France der Küste entlang absolviert werden. Dennoch dürfte der Wind keinen Massensprint verhindern. Mark Cavendish kann sich also auf seinen ersten Auftritt freuen. Wir glauben jedoch nicht an den 35. Tagessieg des Briten. Mit seinen Teamkollegen – vor allem seinem Anfahrer Cees Bol – ist Cavendish noch nicht eingespielt. Es wird einige Etappen brauchen, bis die Abstimmung passt und Cav in Topform ist. Morgen aber werden andere Fahrer den Sieg unter sich ausmachen. Jasper Philipsen ist unser Favorit. Der Belgier hat die vergangenen Monate bewiesen, dass er es mit allen aufnehmen kann und dass er ein Team hat, welches zu 100 Prozent auf ihn abgestimmt ist. Wer kann ihn schlagen? Die besten Chancen haben Fabio Jakobsen und Dylan Groenewegen.

*** Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck)

** Fabio Jakobsen (Soudal – Quick-Step), Dylan Groenewegen (Jayco – AlUla)

* Caleb Ewan (Lotto – Dstny), Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious), Wout van Aert (Jumbo – Visma)