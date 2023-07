Tour de France #9: Michael Woods siegt auf dem Puy de Dôme

Radsport: Michael Woods ist der Sieger der neunten Tour de France-Etappe. Der Kanadier gewann auf dem Puy de Dôme als Ausreißer vor Mathieu Burgaudeau aus Frankreich. Mit deutlichem Rückstand kamen die Klassementfahrer ins Ziel. Tadej Pogacar gelang auf den letzten 1,5 Kilometern mit einer kompromisslosen Attacke ein wertvoller Zeitgewinn.

Er hat bereits zwei Etappen bei der Vuelta a Espana gewonnen, aber bei der Tour de France durfte er noch nie über einen Tagessieg jubeln. Heute war es soweit. Michael Woods (Israel – Premier-Tech) setzt sich auf dem Puy de Dôme als Ausreißer vor Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) durch. Dabei sah alles lange nach Matteo Jorgenson (Movistar) als Sieger aus. Doch der US-Amerikaner brach auf den letzten 1.000 Metern derart ein, dass er noch auf Rang vier durchgereicht wurde.

Heute haben auf der 182,4 Kilometer langen Etappe von Saint-Léonard-de-Noblat zum Puy de Dôme ursprünglich 14 Mann die Ausreißergruppe gebildet. Da im Hauptfeld nur die Mannschaft Jumbo – Visma kontrollierte und kein anderes Team wirklich nachführen wollte, war früh klar, dass die Fluchtgruppe diesen prestigeträchtigen Tagessieg unter sich ausmachen darf.

Über zehn Minuten nach dem Kampf um den Etappensieg durften sich die Zuschauer noch über den Kampf der Klassementfahrer freuen. Durch die Tempoarbeit von Adam Yates (UAE) und Sepp Kuss (Jumbo – Visma) fielen nach und nach starke Kletterer aus der Favoritengruppe heraus. 1,5 Kilometer vor dem Ziel setzte dann Tadej Pogacar (UAE) seinen Angriff. Jonas Vingegaard (Jumbo – Visma) konnte zunächst folgen, musste dann jedoch abreißen lassen. Der Däne büßte Zeit ein, bleibt aber im Gelben Trikot. Auch Jai Hindley (Bora – hansgrohe) musste eine kleine Niederlage einstecken. Der Australier verlor einen Teil seines Vorsprungs auf Rang vier. Verlierer des Tages aber ist David Gaudu (Groupama – FDJ). Die Hoffnung der Franzosen verabschiedet sich damit wohl aus dem Kampf ums Podium.

Wow, what a climb by #Canada’s @rusty_woods to win Stage 9 of @LeTour.

Only the 3rd Canadian to win a stage in the #TourdeFrance.#MikeWoods #sbs pic.twitter.com/tqFXMsMI5O

— Norman Hermant (@NormanHermant) July 9, 2023