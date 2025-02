Cosmo Connected und Allianz Partners launchen High-Tech-Helm Fusion+

Produktnews: Mit Fusion+ bieten Cosmo Connected und Allianz Partners ab sofort einen High-Tech-Helm mit integrierter Unfallversicherung an. Damit können Radfahrer von einer umfassenden und leicht zugänglichen Lösung profitieren, die sowohl einen physischen als auch finanziellen Schutz gewährleistet.

Cosmo Connected ist ein französisches Start-up, das sich auf Sicherheit im Bereich Mikromobilität spezialisiert hat. Mehr als 20.000 Exemplare seiner intelligenten Helme und Lichter wurden laut Angaben bereits in ganz Europa verkauft. In Zusammenarbeit mit Allianz Partners, ein weltweit führender Anbieter von Versicherungs- und Assistance-Dienstleistungen, kündigt das Unternehmen jetzt die Einführung von Fusion+ an.

Cosmo Connected Fusion+ Urban-Helm mit integrierter Unfallversicherung

Fusion+ kombiniert hierbei den vernetzten Helm Cosmo Fusion mit einer von Allianz Partners bereitgestellten persönlichen Unfallversicherung. Bei einem Unfall deckt die Versicherung medizinische Kosten und finanzielle Verluste des Helmbesitzers ab. Das Angebot ist einfach gehalten: Für 199 Euro ist die Versicherung im ersten Jahr ohne zusätzliche Kosten integriert.

Das Angebot wurde so gestaltet, dass jeder Helmbesitzer von einer grundlegenden Absicherung profitiert, ohne dass dies kompliziert oder mit Verpflichtungen verbunden ist. Neben dem Sicherheitspaket besticht der Helm durch ein schlankes Design, das intelligente Rücklicht inklusive Richtungsblinker sowie die vernetzte Sturzerkennung. Die Drehverstellung auf der Rückseite ermöglicht einen festen und bequemen Sitz für Größen zwischen 55 und 60 cm.

Web: www.cosmoconnected.com