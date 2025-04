Produktnews: Pünktlich zum Start der neuen Saison launcht Kona die zweite Generation des Gravelbike-Modells Libre. Laut Kona setzt das neue Libre den Fokus etwas mehr in Richtung Performance, ohne dabei allerdings an Vielseitigkeit einzubüßen. So wurde unter anderem die Geometrie leicht verfeinert. Angeboten wird das Libre als Komplettbike und als Rahmenset.

Die zweite Generation des Kona Libre ist da. Es ist genauso vielseitig und leistungsfähig wie zuvor, jetzt aber noch leichter, straffer, stärker, schneller und agiler – so verspricht es zumindest Kona. Aus Carbonfaser gefertigt kombiniere es laut Hersteller ein geringes Gewicht mit hoher Stabilität. Die bewährte Geometrie wurde für das neue Modell leicht verfeinert: kürzere Kettenstreben, ein etwas steilerer Sitzwinkel, ein Hauch weniger Stack, ein wenig mehr Reach und mehr Größenoptionen.

Der Sattelstützendurchmesser von 27,2 mm sorgt für mehr Nachgiebigkeit und somit für ein Plus an Komfort. Das Libre bietet zudem viel Reifenfreiheit für den Fall der Fälle: es gibt Schutzblechhalterungen, ausreichend Platz für breitere Schutzbleche und Reifen in der Dimension 700 x 45 mm. Erhältlich ist das Kona Libre als Komplettbike mit SRAM Apex AXS XPLR Ausstattung, Ritchey Butano Comp Gravellenker mit 18º Flare und Easton ARC Offset 25 Rims für 4.499,00 Euro. Für Freunde des individuellen Aufbaus hält Kona auch ein Rahmenset für 1.999,00 Euro bereit.

Video: The All New Kona Libre w/ Hannah Simms

