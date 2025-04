Radsport: Joao Almeida hat die vierte Etappe der Baskenland-Rundfahrt gewonnen und damit auch das Gelbe Trikot übernommen. Der Portugiese konnte sich souverän im letzten Anstieg als Solist absetzen.

Nachdem er gestern auf leichtsinnige Art und Weise den Etappensieg verspielt hat, konnte er heute alles wieder gutmachen. Joao Almeida (UAE) hat die vierte Etappe der Baskenland-Rundfahrt über 169,6 Kilometer von Beasain nach Markina-Xemein als Solist für sich entschieden. Mit einer beherzten Attacke im letzten Anstieg konnte sich der Portugiese souverän von seinen Begleitern lösen und seinen Vorsprung in der Abfahrt sogar noch weiter ausbauen. Da sich Teamkollege Isaac del Toro (UAE) im Sprint der Verfolger Rang zwei sicherte, stahl er den direkten Gegnern seines Kapitäns wertvolle Bonussekunden. Immerhin konnte sich Maximilian Schachmann (Soudal – Quick-Step) mit Platz drei noch vier Sekunden gutschreiben lassen. Damit führt Almeida nun in der Gesamtwertung mit 30 bzw. 38 Sekunden vor den beiden Deutschen Schachmann und Florian Lipowitz (RB Bora – hansgrohe).

Ooooh! Almeida is not playing around! Mighty strong! #Itzulia2025 pic.twitter.com/MlV6abnRjs

— Eemeli (@LosBrolin) April 10, 2025