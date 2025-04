Radsport: Tadej Pogacar hat auch Lüttich – Bastogne – Lüttich gewonnen. Der slowenische Weltmeister attackierte wie im Vorjahr an der Côte de La Redoute – und niemand konnte folgen.

Auch die 111. Ausgabe von Lüttich – Bastogne – Lüttich geht an Tadej Pogacar (UAE – XRG). Nach 252 Kilometern konnte sich der Slowene souverän durchsetzen. Der Weltmeister und Vorjahressieger attackierte 35 Kilometer vor dem Ziel an der Côte de La Redoute. Allerdings ging er dafür nicht einmal wirklich aus dem Sattel, sondern forcierte im Sitzen einfach das Tempo. Das genügte jedoch, um alle Kontrahenten abzuschütteln und damit zum dritten Mal dieses Monument zu gewinnen. Dahinter versuchten zunächst einige Profis noch die Verfolgung aufzunehmen, mussten jedoch einsehen, dass sie nur noch um die Plätze zwei und drei kämpfen können. Diese sicherten sich schließlich der Italiener Giulio Ciccone (Lidl – Trek) und der Ire Ben Healy (EF Education – EasyPost). Mitfavorit Remco Evenepoel (Soudal – Quick-Step) enttäuschte, als er beim Pogacar-Angriff zu schlecht positioniert war und anschließend sogar aus der Verfolgergruppe flog.

Die frühe Ausreißergruppe des Tages umfasste 12 Fahrer, darunter den Deutschen Hannes Wilksch (Tudor)

Ungefähr zur Rennmitte versuchten mit Tobias Foss und Bob Jungels gleich zwei Fahrer der Mannschaft Ineos Grenadiers zur Fluchtgruppe aufzuschließen. Da der Rückstand jedoch fünf Minuten betrug, gelang dies nicht. Durch diesen Vorstoß jedoch wurde das Team UAE – XRG zu einer intensiveren Nachführarbeit gezwungen. So bekam auch die ursprüngliche Fluchtgruppe keine realistische Chance auf einen Erfolg.

This attack from Tadej Pogačar is absurd. He emerges to the front… and then he’s GONE!

There’s zero doubt that he’s the favorite to win Liège-Bastogne-Liège.#LBL pic.twitter.com/hixrrYBvOb

— Ryan Erik King (@RyanErikKing) April 27, 2025