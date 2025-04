Bike-Einstellung leicht gemacht mit der Sagly App

Spektrum: Mit der Sagly App werden die Einstellung von Gabel, Dämpfer und Reifen zum Kinderspiel. Das in Leogang entwickelte Tool unterstützt sowohl Einsteiger als auch erfahrene Fahrer bei der optimalen Anpassung des Bikes. So lassen sich energieeffiziente Setups für Cross-Country ebenso realisieren wie robuste Konfigurationen für Downhill-Abenteuer.

Wer das volle Potenzial seines Bikes ausschöpfen möchte, kommt nicht an einem individuellen Setup vorbei. Die in Leogang entwickelte Sagly App ermöglicht allen Ridern mit intuitiven Rechenhilfen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen die perfekte Einstellung von Gabel, Dämpfer und Reifen. Sagly bietet eine Vielzahl an Funktionen, die sowohl Anfängern als auch erfahrenen Bikern zugutekommen. Durch die Kombination aus fundiertem Fachwissen und moderner Technologie hilft die App jedem Fahrer, das Bike exakt auf die individuellen Ansprüche einzustellen.

Sagly geht hierbei über ein allgemeines Fahrwerk-Setup hinaus, da alle relevanten Variablen wie Gewicht, Bike und Fahrkönnen sowie das Wetter und sogar der jeweilige Trail einbezogen werden. Nach Abschluss des Onboardings folgt das Bike-Setup in der App, entweder als Komplettbike oder durch die genaue Angabe einzelner Komponenten. Im Zuge dessen werden auch Werte von Reifen, Federgabel und Dämpfer abgefragt oder automatisch anhand bestehender Nutzerdaten generiert. Die App ist kostenfrei verfügbar – im App Store und im Google Play Store.

Features der Sagly App:

• Federungseinstellung & Easy Setup Guide

• Wartungstipps & Erinnerungsfunktion

• Detaillierte Dokumentation & Feedback

• Community und Know-how

Web: www.sagly.at/de