YT Decoy SN 29 - Supernatural E-MTB

Produktnews / E-MTB: YT Industries legt mit dem Decoy SN 29 ein zweites Supernatural E-MTB nach und ergänzt das elektrifizierte Sortiment somit um ein All-Mountainbike für Puristen. Obwohl es die gleiche unverwechselbare Ästhetik wie das MX-Pendant aufweist, geht das YT Decoy SN 29 als All-Mountain-Plattform seinen eigenen Weg.

Bei der Entwicklung der All-Mountain Supernatural-Variante der Decoy-Reihe war die Intention klar: Die Ästhetik und das Fahrgefühl eines normalen Bikes sollten erhalten bleiben, gleichzeitig aber auch die Möglichkeit bestehen, tagsüber mehr Gelände zu befahren. Das Fazua Ride 60 System vereint diese Aspekte und bietet zahlreiche Upgrades für 2025. Der verbesserte Zellaufbau erhöht die Akkukapazität auf 480 Wh, ohne das geringe Systemgewicht von 4,3 kg mit der 450 Watt Spitzenleistung des Antriebs zu erhöhen. Die neue Mode Control-Fernbedienung bietet intuitiven Zugriff auf die Leistungsmodi und verfügt zudem über eine spezielle Taste für zusätzlichen Boost.

Das Konzept des Decoy SN 29 basiert auf einer Trail-optimierten und ausgewogenen Geometrie. Der Lenkwinkel von 64,4° Lenkwinkel soll in Kombination mit 477 mm Reach (Größe L) eine souveräne Haltung bei Abfahrten sicherstellen, während die 447 mm Kettenstreben und der 78,6° Sitzwinkel Traktion beim Anstieg gewährleisten. Die 29 Zoll Laufräder sorgen für Schwung in hügeligem Gelände und das 160mm/140mm Fahrwerk dämpft die Härte des Untergrunds – und das nach Angaben von YT ohne Einbußen bei Effizienz oder der Fähigkeit, auf dem Trail Gas zu geben und Geschwindigkeit zu generieren.

YT Decoy SN 29: Drei Modelle in fünf Größen

Die Liebe zum Detail spiegelt sich in allen Rahmenmerkmalen wider, darunter ein Carbonfaser-V4L-Link, ein Flip-Chip, Halterungen für die Aufbewahrung am Oberrohr, ein maßgeschneiderter Rahmenschutz und verbesserte Kabelführungen. Erhältlich ist das Decoy SN 29 in fünf Größen. Den Auftakt markiert hierbei das Core 2, das den gleichen Ultra-Modulus-Carbonrahmen wie die Topmodelle besitzt. Vorne sitzt eine FOX 36 Gabel, am Heck ein Performance-Level-Float-X-Dämpfer. Geschaltet wird per Shimano XT-Schaltung und SLX-Schaltwerk.

Das Core 3 erhält die supersensible und einstellbare RockShox Lyrik Ultimate-Gabel mit dem Super Deluxe Ultimate-Dämpfer hinten. SRAMs kabellose T-Type-Schaltung kommt in der S1000-Variante zum Einsatz, während ein Crankbrothers Synthesis Enduro 2-Laufradsatz mit vorder- und hinterradspezifischen Profilen die Spurtreue verbessert. Mit Fokus auf Gewichtsreduzierung ist das Top-Modell Core 4 mit hochwertigen Carbon-Komponenten ausgestattet. Dazu gehören ein 800 mm Raceface Era Lenker mit optimiertem Carbon-Layup und neueste Era Carbon-Kurbeln.

Erster Fahreindruck

YT hat uns für einen ersten Test des Decoy SN 29 nach UK in die Surrey Hills eingeladen. Nachdem uns letztes Jahr das Decoy SN MX überzeugen konnte, waren wir sehr gespannt auf das neue Produkt aus dem Hause YT – in unserem Fall auf die Core 3 Variante. Aufgebaut ist das Fahrwerk auf einer RockShox Lyrik Ultimate und einem Vivid Air Ultimate Dämpfer. Lenker und Vorbau kommen von Renthal und die Antriebskomponenten von SRAM. Komplettiert wird das Core 3 durch Laufräder von Crankbrothers, einem Sattel von SDG sowie einer YT Sattelstütze mit 200mm Hub (bei L).

Wie schon beim Decoy SN MX fällt beim YT Decoy SN 29 die feine und harmonische Regelung des Fazua Motors auf. Man muss sich immer wieder selbst daran erinnern, dass man auf einem E-Bike sitzt und nicht die Kraft von einem selbst kommt. Der Fazua 60 Antrieb sorgt mit 480 Wh Kapazität und maximal effizientem Motor für ausreichend Power und eine hohe Reichweite. Der Motor liefert im Peak 60 Nm Drehmoment und 450 Watt Leistung. Im direkten Vergleich mit dem Decoy SN MX ist die Reichweite wesentlich größer.

Es fügt sich, was zusammengehört

Mit den 160 mm Federweg an der Front sowie den 140 mm am Hinterbau, welche sich aber definitiv nach mehr anfühlen, nimmt das Bike in Kombination mit den 29“ Laufrädern jedem Trail die Angst und sorgt für ein Dauergrinsen. Die knapp 20 kg lassen sich agil fahren und erlauben auch das Lupfen des Bikes über Wurzeln. Die Bereifung aus dem Hause Maxxis bietet den notwendigen Grip und das RockShox Fahrwerk besticht durch ein feines Ansprechverhalten. Die Hayes Bremsen überzeugen mit ordentlich Power. Auffallend war, wie leichtgängig die Bremsbetätigung war. Das verhindert weiteren Unterarmpump.

Alle weiteren Komponenten funktionierten wie gewohnt tadellos. Die Geometrie ist YT typisch mit tiefem Tretlager und hoher Front in Verbindung mit 477 mm Reach (Größe L) on Point. So steht man im Bike und hat immer volle Kontrolle, egal ob Flow Trail oder technisch anspruchsvolles Terrain. Mit dem Decoy SN 29 hat YT ein jeden Fall zusammengebracht, was zusammengehört. Der Fazua Antrieb passt perfekt für ein Trailbike. Mit der hochwertigen Ausstattung bringt YT einen echten Trailfresser ins Rennen – und das alles zu einem nahezu unschlagbaren Preis.

Gewicht und Preise

Decoy SN 29 Core 2: 20,1 kg / 6.499,00 €

Decoy SN 29 Core 3: 19,9 kg / 7.499,00 €

Decoy SN 29 Core 4: 19,2 kg / 8.999,00 €

Web: www.yt-industries.com