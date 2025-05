Produktnews: Mit neuen Modellen in den Segmenten Tour, MTB, Road und Gravity hält die Cube Schuhkollektion für jede Raddisziplin das passende Produkt bereit. Die Neuheiten richten sich an Radsportler, die ein Maximum an Performance und Technologie erwarten. Wegweisende Materialien und die enge Zusammenarbeit mit Teamfahrern sollen gewährleisten, dass die Schuhe selbst höchsten Ansprüchen gerecht werden.

Die neue Schuhkollektion von Cube geizt nicht mit spannenden Neuheiten. Im Fokus stehen wegweisende Materialien und die enge Zusammenarbeit mit den Cube-Athleten. So setzt Cube beim Obermaterial auf ultraleichtes Dyneema, das für seine außergewöhnliche Reißfestigkeit und Formstabilität bekannt ist und sich somit ideal für den harten Renneinsatz oder lange Trail-Tage eignen soll. Die brandneue MTB-Carbon-Außensohle mit Pebax und der Carbon-Spine Technologie versprechen ihrerseits eine herausragende Kraftübertragung bei minimalem Gewicht und gleichzeitig ein präzises Pedalgefühl.

Der CUBE MTB C:68X Schuh wurde speziell für anspruchsvolle Marathon-, Cyclocross- und Gravel-Biker entwickelt. Er verfügt über eine Carbonfaser-Sohle für eine super-effiziente Kraftübertragung, während das verwendete Peebax TPU das Gewicht im Vergleich zu ähnlichen Polymeren um bis zu 20% reduziert. Preis des Top-Modells der Cube Schuhkollektion: 299,95 Euro

Bei anspruchsvollen Offroad-Rides soll der CUBE STRIX PRO X MH Schuh die bestmögliche Verbindung zum Bike bieten. Um den extremen Ansprüchen wirklich gerecht werden zu können, wurde der Schuh zusammen mit Max Hartenstern vom CUBE Factory Racing Team entwickelt. Seine Erfahrung aus dem World Cup sind direkt in die Konstruktion eingeflossen. Preis: 159,95 Euro

Der CUBE OX PRO Schuh, ausgerichtet auf einen aktiven Lebensstil im Freien, verbindet lässigen Style mit robuster Praktikabilität. Die interne Nylon-Verstärkung soll Steifigkeit und Unterstützung für effizientes Pedalieren gewährleisten, während die stoßdämpfende EVA-Mittelsohle und die A-TRACTION Gummiaußensohle Traktion und Flexibilität sicherstellen. Preis: 99,95 Euro

Der SYDRIX PRO aus der neuen Cube Schuhkollektion ist ideal für Rennradfahrer, die leistungsstarke Ausrüstung zu einem erschwinglichen Preis suchen. Der Schuh kombiniert geringes Gewicht, effektive Belüftung und hohe Effizienz. Dank innovativer Materialien und durchdachtem Design soll er durch optimalen Komfort, zuverlässigen Halt und eine langlebige, leistungsstarke Konstruktion überzeugen. Preis: 149,95 Euro

Web: www.cube.eu/de-de