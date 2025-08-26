Test BULLS Sturmvogel EVO 2026: Mit dem Sturmvogel EVO bringt BULLS 2026 eine überarbeitete Version seines beliebten Urban-Bikes auf den Markt – jetzt ausgestattet mit dem kraftvollen „Bosch Performance CX“-Motor und vielen cleveren Details. Als sportliches, wartungsarmes Stadtrad ist das Modell damit besser denn je auf den Alltag in der Stadt vorbereitet.

Manche Fahrräder prägen eine ganze Kategorie – und das Sturmvogel EVO gehört zweifellos dazu. Obwohl es schon lange Teil des BULLS-Portfolios ist, galt es bislang eher als Geheimtipp. Was vielleicht an der sportlichen Ausrichtung lag oder daran, dass das Urban-Bike bewusst auf Komfortspender wie eine Federgabel verzichtet. Doch genau das macht den Reiz eines wartungsarmen E-Bikes für den Alltag aus, und BULLS hat dieses Konzept mit der neuen Generation noch einmal verfeinert.







Minimaler Wartungsaufwand, maximale Alltagstauglichkeit

Urban-Bikes stehen für eine klare Philosophie: Sie sollen möglichst wartungsfrei, robust und alltagstauglich sein. Schon in den 2000er Jahren lösten sie sich vom Trend zur Federgabel, die am Trekkingrad inzwischen üblich war, und setzten stattdessen auf technische Einfachheit. Shimano trug mit seiner 8-Gang-Nabenschaltung zur Verbreitung dieser Idee bei, während Schwalbe mit dem breiten „Big Apple“-Reifen für deutlich mehr Komfort sorgte.

Mit dem Aufstieg des E-Bikes erkannte auch BULLS das Potenzial, Urban-Bikes elektrisch zu unterstützen, und so entstand das Sturmvogel EVO: ein Rad mit kräftigem Antrieb und breiten 27,5-Zoll-Reifen, das sich durch hervorragendes Handling und hohen Komfort auszeichnet.







Für 2026 wurde das Erfolgsmodell nun weiterentwickelt: Der Bosch Performance CX, welcher das bisher verwendete Brose-Aggregat ersetzt, liefert serienmäßig 85 Nm Drehmoment, lässt sich per Software-Update jedoch auf beeindruckende 100 Nm steigern. Die Kraftübertragung erfolgt über einen langlebigen Zahnriemen; geschaltet wird mit der eigens für drehmomentstarke E-Bikes entwickelten Shimano Inter-5E. Die neuen Schwalbe-Gravelreifen vereinen geringen Rollwiderstand mit Grip und Komfort, womit sie ebenso für glatten Asphalt wie für Naturwege geeignet sind.

Design und Technik auf neuem Niveau

Ein echtes Highlight am 2026er Sturmvogel ist das integrierte Lichtsystem mit MonkeyLink-Technologie: Vorn sorgt das ins Steuerrohr eingelassene „Kurvenlicht“ für optimale Sicht, hinten stellen die „Twinlights“ gute Sichtbarkeit sicher. Auch der Aluminiumrahmen wurde vollständig überarbeitet. Ein etwas steilerer Lenkwinkel verbessert das Handling, während ein flacherer Sitzrohrwinkel eine augewogenere Sitzposition ermöglicht. Neue Features wie das elegant geschwungene Sitzrohr, eine Steckachse an der Gabel und komplett integrierte Züge unterstreichen die moderne Linienführung.







Die Bedienelemente sind ebenfalls auf dem neuesten Stand: Der kompakte Bosch System Controller sitzt im Oberrohr, ergänzt durch die LED Remote am Lenker und das kabellose Kiox-100-Display am Vorbau. Wer auf Fahrdaten verzichten möchte, kann das Display einfach weglassen – alternativ kann man an der „MonkeyLink 2.0“-Schnittstelle am Vorbau das Smartphone anbringen und etwa als Navigationsgerät nutzen – Stromversorgung inklusive.







Hochwertiges Cockpit & modernes Finish

Ein weiteres interessantes Ausstattungsmerkmal ist die einteilige Lenker-Vorbau-Kombination mit einer zweiten integrierten Schnittstelle für eine zusätzliche Frontleuchte. Einziger Nachteil des Kurvenlichts ist nämlich, dass es eher für den Einsatz im Stadtverkehr konzipiert wurde und für Fahrten bei absoluter Dunkelheit nicht unbedingt hell genug strahlt. Voll integrierte Leitungen verleihen dem Cockpit ein aufgeräumtes Erscheinungsbild, und überhaupt hat sich das Sturmvogel optisch weiterentwickelt – polierte Aluminiumteile wurden durch moderne, schwarze Komponenten ersetzt, ohne dass der Retro-Charme ganz verloren geht.

Viel Leistung zum fairen Preis

Trotz der umfassenden Verbesserungen bleibt der Preis erfreulich bodenständig: Die neue Version des Sturmvogel EVO ist mit 600-Wh-Akku bereits ab rund 4.000 Euro erhältlich – und damit sogar günstiger als das Vorgängermodell. Das Fazit zum neuen Urban-Bike von BULLS fällt also positiv aus: Wer ein sportliches, stilvolles und technisch ausgereiftes E-Bike für den Stadtverkehr sucht, findet im BULLS Sturmvogel EVO 2026 einen echten Volltreffer.







www.bulls.de