Hausbesuch bei Enduro Bearings: Der Spezialist aus Kalifornien entwickelt seit fast 30 Jahren Kugellager für die Fahrradbranche. Wer vorbeischaut, kann eine interessante Sammlung historischer Rennmaschinen bewundern und lernt, wie viel Technologie in den unauffälligen Produkten der Firma steckt.

Hidden Champions gibt’s nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch am Fahrrad. Dort sind es Unternehmen, die in ihrer Nische Großes leisten; hier sind es Bauteile, die niemand so richtig wahrnimmt, die aber eine große Bedeutung haben. Das beste Beispiel dafür sind Kugellager, von denen es am Bike eine ganze Menge gibt: in Naben, Tretlager, Steuerlager und Pedalen, nicht zu vergessen gefederten Hinterbauten von MTB-Fullys. Sie tun im Stillen ihren Job, und solange das so ist, spricht niemand über sie. Aber wehe, ein Lager versagt seinen Dienst! Dann steht ein umständlicher Austausch an (Naben) oder man muss gleich ein ganz neues Bauteil kaufen (Innenlager) – oder es kommt zu problematischen Funktionseinbußen (Steuersatz) und man muss erst einmal das passende Austauschlager finden.

Muss man es überhaupt soweit kommen lassen? In vielen Fällen hat man eigentlich keine andere Wahl, als sich auf die Güte der ab Werk verbauten Lager zu verlassen. Geht aber dann doch mal ein kaputt, macht es natürlich Sinn, ein Ersatzteil höherer Qualität zu verbauen – und hier kommt Enduro Bearings ins Spiel.







Enduro Bearings: geboren zwischen Rennrädern und Gabelstaplern

Der Hersteller aus Oakland, Kalifornien ist kein Hidden Champion im strengen Sinne – laut Definition Weltmarktführer auf ihrem jeweiligen Fachgebiet. Doch das Unternehmen hat sich in der Fahrradbranche einen extrem guten Ruf erworben, ist Serienausstatter mancher Fahrrad- und Komponentenhersteller und hat außerdem ein zweites Standbein im Bereich der Industrieanwendungen.

Firmengründer Matt Harvey und Mike Alders waren schon Fahrrad-verrückt, bevor sie sich ihrer Nische zuwandten. Se schraubten zusammen in Fahrradläden, und später war Matt für die Radmarken Gary Fisher und Bianchi tätig, außerdem für den Komponentenhersteller White Industries, während sich Mike in der väterlichen Gabelstaplerfirma unter anderem mit dem Nachbau von nicht mehr erhältlichen riesigen Kugellagern beschäftigte. Und deren Aufbau war es, der die beiden Mitte der 1990er zur Konstruktion spezieller Wälzlager für Fahrradkomponenten inspirierte.







Vom Konus- zum Rillenkugellager

Zu jener Zeit wurden am Fahrrad zwar bereits Industriekugellager verwendet, doch die klassischen Konuslager – oft nicht allzu gut gedichtet und umständlich einzustellen und zu warten – gaben nach wie vor den Ton an. An Wälzlagern, die speziell auf die Belastungen am Fahrrad zugeschnitten waren, herrschte Mangelware. Und dies war die Marktnische, auf die sich Enduro Bearings spezialisierte.







Was ist das Besondere an den Lagern des US-Herstellers? Typisch für die Produkte von Enduro Bearings ist der Verzicht auf den Käfig, der bei vielen konventionellen Wälzlagern die Kugeln hält. Außerdem werden die Rillen von Innen- und Außenring des Lagers tiefer ausgeführt. Dadurch können größere Kugeln verwendet werden, die über eine größere Kontaktfläche zu den Laufflächen verfügen. Dies sorgt bereits für eine längere Lebensdauer und geringeren Widerstand; verbessert werden die Rolleigenschaften zusätzlich durch Materialien wie hochwertigen rostfreien Stahl sowie spezielle Dichtungen und Schmierstoffe.

Verschleißfeste Kramikkugeln

In Lagern der Spitzenklasse verwendet Enduro Bearings Keramikkugeln aus Siliziumnitrid – extrem hart und damit laut Anbieter vollkommen verschleißresistent, aber auch fast zehnmal so teuer wie Stahlkugeln. Auch diese sind mit maximaler Präzision gefertigt und damit besonders rund. Das Portfolio von Enduro Bearings umfasst Kugellager in rund 1.000 unterschiedlichen Dimensionen und Bauarten, dazu Komponenten wie Innenlager, Steuersätze und Schaltröllchen.







Beim Firmenbesuch in Oakland kann man zum einen überdimensionierte Bauteile für Gabelstapler bewundern, etwa Ketten und eben Kugellager, außerdem eine schöne Sammlung alter Rennmaschinen, darunter mehrere Bianchi aus Matt Harveys Zeit als Produktmanager dort. Das Gebäude, in dessen Vorgängerbau der Legende nach die Getränkefirma Seven-Up gegründet wurde, beherbergt ein weiträumiges Hochregallager, Büroräume und ein Testlabor; die Fertigung erfolgt durch einen Spezialhersteller in Singapur.

Spitzenqualität zu überschaubarem Preisaufschlag

Das also ist Enduro Bearings – wer aber benötigt die Produkte des Unternehmens? Ideale Kandidaten sind beispielsweise Radfahrende, deren Naben neuerdings rau laufen. Das kommt auch bei hochwertigen Laufrädern vor – Ursachen können extreme Beanspruchung (wie etwa beim MTB) oder wiederholter Einsatz des Hochdruckreinigers sein. In so einem Fall bringt man den Radsatz in den Fahrradladen und lässt sich neue Lager einpressen – und ob man die Standardlager wählt oder die hochwertigen Ausführungen von Enduro Bearings, macht preislich kaum einen Unterschied.







Auch ein Fully-Rahmen mit ausgeschlagenen Lagern kann mit den Produkten des US-Anbieters aufgewertet werden. Und dann gibt es noch innovative Komponenten wie die TorqTite-Innenlager für Rahmen, die auf eingepresste Lager zugeschnitten sind (PressFit, BB30 usw.). Wenn das Tretlagergehäuse des Rahmens nicht mehr maßhaltig ist, die Lagerhülse knarzt oder Spiel bekommt, können die TorqTite-Lager in solche Rahmen eingeschraubt werden. Und so ein Bauteil ist (anders als ein Kugellager) dann auch ganz gut sichtbar und nicht mehr nur ein „Hidden Champion“.

cycling.endurobearings.com