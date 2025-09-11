Bosch Performance Upgrade erlaubt höhere Performance-Werte

Produktnews: Ein Bosch Performance Upgrade erlaubt die Erhöhung der Performance-Werte von Drive Units des smarten Systems. Hierdurch wird eine ideale Anpassung des Antriebs an individuelle Anforderungen möglich. Das Upgrade ist allerdings nicht bei allen Bosch Units durchführbar. Bei welchen Modellen die Anpassung möglich ist zeigt unsere Auflistung.

Über die individuellen Fahrmodi in der eBike Flow App können die Performance-Werte der Drive Unit erhöht und so an persönliche Anforderungen sowie Streckenprofile abgestimmt werden. Bedacht werden sollte jedoch, dass höhere Performance-Werte auch einen höheren Verschleiß und eine geringere Reichweite mit sich bringen. Der eBike-Hersteller kann zudem die maximalen Performance-Werte per Werkseinstellung begrenzen. In der eBike Flow App sind dann nur Maximalwerte einstellbar, die der Hersteller vorgegeben hat. Abweichungen sind ebenfalls je nach Nabenschaltung und Akku möglich.

Laut Bosch eBike Systems sind für folgende Drive Units des smarten Systems die Performance-Werte anpassbar:







Cargo Line (BDU384Y)

Performance Line PX (BDU347Y)

Performance Line Sport (BDU347Y)

Performance Line Speed (BDU388Y)

Performance Line CX (BDU384Y)

Performance Line CX (BDU374Y)

Ab Herbst 2025 kommen noch folgende Drive Units hinzu:

Performance Line SX (BDU314Y)

Performance Line Sprint (BDU314Y)

Erklärvideo: How-to Bosch Performance Upgrade

In diesem Video erfährst du wie du das Performance Upgrade in den individuellen Fahrmodi der eBike Flow App durchführst. Bitte beachte: Es kann mehrere Tage dauern, bis dir das Performance Upgrade für den Performance-Wert „maximales Drehmoment” angezeigt wird.







Web: https://www.bosch-ebike.com/de/

Foto: Bosch eBike Systems