Produktnews: Mit dem Kathmandu Hybrid One11 schließt Cube eine der letzten Lücken im umfangreichen E-Bike-Portfolio. Das neue, vollgefederte Tourenrad positioniert sich zwischen den bekannten Trekking-Modellen und den sportlicheren SUV-Bikes. Es zielt mit einem Carbon-Hauptrahmen, 100 mm Federweg und einer auf Komfort ausgelegten Ausstattung auf eine anspruchsvolle Zielgruppe ab, die maximale Bequemlichkeit im Alltag und auf langen Touren sucht. Wir stellen das neue Bike und seine beiden Ausstattungsvarianten im Detail vor.

Das Konzept: Komfortabel und vollgefedert

Cube erweitert sein Portfolio um eine spannende Plattform, die sich im Spannungsfeld zwischen City-, Trekking-, Touring- und SUV-E-Bike ansiedelt. Während das Unternehmen mit dem Stereo Hybrid One22 bereits ein sportliches SUV-E-Bike mit Mountainbike-Genen im Programm hat und die bekannten Kathmandu- und Touring-Modelle als Hardtails eher das sportliche Trekking-Segment bedienen, positioniert sich das neue Kathmandu Hybrid One11 gezielt als vollgefederte Komfort-Plattform.







Die Basis bildet ein neu entwickelter Rahmen, dessen Hauptrahmen aus Carbon gefertigt ist, während der Hinterbau aus Aluminium besteht. Cube bietet zwei Rahmenformen an: eine Variante mit einem sehr tiefen Durchstieg und eine klassische Herrenrad-Version. Letztere verfügt ebenfalls über ein stark abfallendes Oberrohr, was die Überstandshöhe reduziert und das Auf- und Absteigen erleichtert. Die Geometrie ordnet sich damit irgendwo zwischen einem Diamant- und einem Trapezrahmen ein.

Antrieb und Fahrwerk im Detail

Motor und Akku

Wie bei Cube üblich, kommt auch hier ein Antriebssystem von Bosch zum Einsatz. Verbaut wird der aktuelle Performance Line CX Motor. Dieser leistet ab Werk 85 Nm Drehmoment und 600 Watt in der Spitze. Wer die volle Leistung von bis zu 100 Nm und 750 Watt abrufen möchte, kann diese über die Bosch Flow App freischalten. Man sollte jedoch bedenken, dass die höhere Leistung mit einem gesteigerten Akkuverbrauch und einem höheren Verschleiß einhergeht.







Die Energieversorgung sichert ein 800-Wh-Akku, der elegant im Unterrohr integriert ist und von einer Abdeckung mit Druckknopfverschluss geschützt wird. Gesteuert wird das System über die LED-Remote am Lenker, während das große Kiox 500 Display alle relevanten Fahrdaten übersichtlich darstellt, was den Alltags- und Tourenfokus des Rades unterstreicht.







Fahrwerk und Laufräder

Das Fahrwerk stellt sowohl vorne als auch hinten 100 mm Federweg zur Verfügung, was für den anvisierten Einsatzbereich auf Radwegen, Forststraßen und leichten Trails mehr als ausreichend ist. Cube spezifiziert die Laufradgröße mit 28 Zoll, was in der Praxis 29-Zoll-Laufrädern mit etwas schmaleren und weniger grobstolligen Reifen entspricht. Auch diese Wahl grenzt das Rad klar von den aggressiveren Allroad-Modellen ab und betont den Fokus auf Effizienz und Komfort.

Ausstattungsvarianten und Preise

Das Kathmandu Hybrid One11 wird in zwei Ausstattungsvarianten angeboten, die sich preislich und bei den Komponenten deutlich unterscheiden.







Das Topmodell: Kathmandu Hybrid One11 SLT

Das hier gezeigte Topmodell SLT kostet 5.999 Euro und bietet dafür eine hochwertige Ausstattung. Das Fahrwerk kommt von Fox und besteht aus einer 34 AWL Federgabel und einem Float Performance Dämpfer im Heck. Ein Highlight ist die neue elektronische Shimano XT Di2 Schaltung. In Kommunikation mit dem Bosch-Motor ermöglicht sie Features wie „Autoshift“, bei dem die Schaltung basierend auf einer voreingestellten Trittfrequenz selbstständig die Gänge wechselt. Ebenfalls möglich ist „Freeshift“, das Gangwechsel erlaubt, ohne dass der Fahrer in die Pedale treten muss – ideal, um an einer Ampel im Stadtverkehr den passenden Anfahrgang einzulegen.







Für maximale Sicherheit sorgt eine Magura-Vierkolben-Bremse, die mit dem Bosch eBike ABS kombiniert wird. Dieses System verhindert ein Blockieren oder Wegrutschen des Vorderrads bei starken Bremsmanövern und bietet so gerade für weniger geübte Fahrer oder bei Nässe und auf losem Untergrund ein erhebliches Sicherheitsplus. Eine versenkbare Sattelstütze und eine Lichtanlage mit Fernlichtfunktion runden das stimmige Gesamtpaket ab.







Die Alternative: Kathmandu Hybrid One11 Pro

Für preisbewusstere Käufer oder solche, die an Leasing-Grenzen gebunden sind, bietet Cube die Pro-Variante für 4.199 Euro an. Dieses Modell ist fast 2.000 Euro günstiger, basiert aber auf demselben Carbon-Hauptrahmen und ist mit dem identischen Bosch CX Antrieb samt 800-Wh-Akku ausgestattet.

Die Einsparungen finden sich bei den Anbauteilen. Hier kommt ein Fahrwerk von Suntour zum Einsatz, geschaltet wird mit einer mechanischen Shimano 11-fach-Gruppe und gebremst mit der Shimano MT420 Vierkolben-Bremse, allerdings ohne ABS.







Erste Eindrücke

Das Kathmandu Hybrid One11 hinterlässt einen durchdachten Eindruck. Besonders das Topmodell SLT ist angesichts der verbauten Komponenten für knapp 6.000 Euro preislich attraktiv positioniert. Cube schnürt hier ein Paket, das technologisch auf dem neuesten Stand ist. Features wie die elektronische XT Di2 Schaltung mit ihren Automatikfunktionen oder das ABS-Bremssystem sind nicht nur technische Spielereien, sondern bieten der anvisierten Zielgruppe einen echten Mehrwert an Komfort und Sicherheit.

Auch Details wie der semi-integrierte Gepäckträger, der mit bis zu 25 kg beladen werden darf, sind optisch ansprechend und funktional gelöst. Mit einem Gewicht von rund 27 kg ist das Rad kein Leichtgewicht, bewegt sich aber im üblichen Rahmen für ein voll ausgestattetes E-Bike dieser Kategorie.







Cube Kathmandu Hybrid One11: Spannender Neuzugang!

Mit dem Kathmandu Hybrid One11 schließt Cube erfolgreich eine der letzten Nischen im eigenen E-Bike-Sortiment. Auch wenn es für sportlich ambitionierte Fahrer vielleicht etwas unspektakulär wirken mag, bedient es ein wichtiges und wachsendes Segment. Es ist ein Rad für all jene, die ein Maximum an Komfort und Sicherheit für den Alltag, die Wochenendtour oder die große Radreise suchen und dabei nicht auf eine hochwertige, moderne Ausstattung verzichten wollen. Die beiden fair bepreisten Modelle bieten je nach Budget eine passende Option und machen das neue Komfort-SUV zu einer interessanten Neuheit auf dem Markt.

Das Cube Kathmandu Hybrid One11 im Web

www.cube.eu