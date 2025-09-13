Produktnews: Reynolds präsentiert die von Grund auf neu entwickelte 309 XC-Laufradfamilie, die auf die wachsenden Anforderungen des modernen Cross-Country-Rennsports zugeschnitten ist. Das Herzstück der Laufräder ist das asymmetrische und strukturell optimierte Felgenprofil, das in Kombination mit dem überarbeiteten Carbon-Layup selbst anspruchsvollste XC-Ansprüche übertreffen soll.

Mit der 309 XC-Laufradfamilie möchte Hersteller Reynolds sein anhaltendes Engagement für langlebige und kompromisslose Leistung unterstreichen. Hierfür basieren die Laufräder auf Reynolds MTB-Formel: Strukturelle Integrität, Leichtbauweise, optimierte Nachgiebigkeit und Seitensteifigkeit. Die verbesserte Nachgiebigkeit dient hierbei nicht nur dem Komfort, sondern beruhen auf dem Performance-Prinzip, das aus der DH- und Enduro-Entwicklung von Reynolds hervorgegangen ist. Eine Felge mit der perfekten vertikalen Nachgiebigkeit gleitet demnach regelrecht über das Gelände und soll so mehr Kontrolle und ein besseres Handling im Vergleich zu einer steiferen Lösung bieten.







Lebenslange Garantie und 30-Tage-Fahrgarantie

Darüber hinaus sollen die Reynolds XC-Laufräder den körperlichen Belastungen Rechnung tragen, die längere XCO- und XCM-Fahrten für den Athleten mit sich bringen. Die Dämpfung der Laufräder reduziert die Ermüdung des Fahrers auf langen Strecken, ohne dass dabei Kontrolle oder Präzision eingebüßt wird, so Reynolds in der Produktvorstellung weiter. Dieses Versprechen untermauert der Hersteller durch eine lebenslange Garantie sowie eine 30-Tage-Fahrgarantie. Unterteilt ist die brandneue 309 XC-Laufradfamilie in drei Serien: Blacklabel 309 XC Pro, Blacklabel 309 XC Expert sowie TR 309 XC.

Blacklabel 309 XC Pro richtet sich an Fahrer, die das leistungsstärkste XC-Laufrad suchen, das Reynolds je entwickelt hat. Features sind die Carbon-Konstruktion der nächsten Generation, das 30-mm-TSS-Profil und Solix-Naben für verzögerungsfreie Beschleunigung. Blacklabel 309 XC Expert bietet rennsporterprobte Carbon-Technologie mit Ringle Super Bubba X-Naben und dem gleichen Profil und MR5-Layup der Pro-Version. Das TR 309 XC verfügt über die gleiche fortschrittliche Felgenform wie die Blacklabel-Modelle, mit Reynolds x Ringle SRX-Naben und ausgewogener Speichenarchitektur – für Fahrer, die sich ein authentisches Renngefühl mit echter Belastbarkeit wünschen.







Reynolds 309 XC-Laufradsätze: Preise

Blacklabel 309 XC Pro: 2.550,00 Euro

Blacklabel 309 XC Expert: 2.106,00 Euro

TR 309 XC: 1.608,00 Euro

Web: https://eu.hayesbicycle.com/de/collections/reynolds







Bilder (c) Hayes Bicycle Group