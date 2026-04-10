Die neue DT Swiss 1500 MTB-Laufrad-Serie

Produktnews: Mit dem Ziel, nicht nur Erwartungen zu erfüllen, sondern echte Begeisterung zu entfachen, bringt DT Swiss die neue 1500 MTB-Laufrad-Serie in den Handel. Die Zielgruppe ist klar definiert: Rider mit Präzision und einem Hauch Verrücktheit in ihrem Stil. Die neuen Laufräder haben weniger Gewicht und mehr Dynamik, was dem Ride zusätzliche Lebendigkeit verleihen soll.

Einer der Hauptakteure der neuen DT Swiss 1500 Laufräder ist die PURE Carbon Felgentechnologie. Ein innovativer Felgenherstellungsprozess sowie eine vollständige Schicht für Schicht Inspektion ermöglichen laut DT Swiss leichte Felgen, die für dauerhafte Leistung gebaut sind. Durchgehende Carbonlagen verstärken die Felgenhörner für maximale Schlagfestigkeit. Die PURE Carbon Felgentechnologie reduziert die rotierende Masse und steigert die Leichtigkeit der Laufräder für schnellere Beschleunigung und verbesserte Airtime.







Asymmetrische Felgen, eine Innenweite von 30 mm und Vorder- und Hinterrad-spezifische Carbon-Layering-Designs sind für jedes Laufrad der 1500 Serie essenziell. Auch bei den Speichen geht DT Swiss in die Vollen. Mit einer raffinierten Form aus einem einzigartigen Blading Prozess, der gleichzeitig das Material verdichtet, soll dies die langlebigste Speiche von DT Swiss in ihrer Gewichtskategorie sein. Mit Ausnahme des HXC 1500 SPLINE mit eMTB-spezifischen Speichen ist jedes Laufrad der 1500er-Serie mit den bewährten DT complite Speichen ausgestattet.

Zum ersten Mal ist zudem die hochmoderne DF Technologie von DT Swiss vollständig in das Laufradset integriert (mit Ausnahme der XRC Laufräder). Sie ist die unkomplizierte Lösung für jede Frage rund um das Thema Pedalkickback. Und das Beste daran? Sie ist werkzeuglos einstellbar, wartungsarm und fügt kein zusätzliches Gewicht hinzu. Kurz gesagt: ein radikal vereinfachtes Anti Pedalkickback System.

Die neue DT Swiss 1500 Laufrad-Serie im Überblick







Web: www.dtswiss.com