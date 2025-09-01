Produktnews: Shimano komplettiert die brandneue XTR-Plattform mit dem XTR PD-M9220 Pedal für Enduro und Trail. Laut Hersteller Shimano liegt der Fokus des Pedals auf Langlebigkeit und eine verbesserte Kontrolle. Das PD-M9220 soll die erste Wahl für alle Rider sein, die von ihrem Equipment höchste Leistung verlangen, wenn sie auf dem Trail an ihre Grenzen gehen.

Um die brandneue XTR-Plattform vollständig abzurunden, stellt Shimano das XTR PD-M9220 Enduro- und Trail-Pedal vor, das für die anspruchsvollsten Trails und die aggressivsten Fahrer entwickelt wurde. Das nach Angaben von Shimano besonders robuste Pedal verfügt über eine breite Kontaktfläche, die die Tret-Effizienz verbessern und somit sicherstellen soll, dass beim Uphill-Fahren keine Kraft verloren geht. Auf Abfahrten sorgt die breitere, erhöhte Pedalplattform in Kombination mit vier verstellbaren Pins für mehr Stabilität, Sicherheit und Kontrolle – insbesondere dann, wenn man nicht eingeklickt ist – so Shimano weiter. Ein robuster Außenkäfig soll den SPD-Mechanismus des Pedals vor Felsenschlägen und anderen Trail-Einwirkungen schützen, während ein verbessertes Dichtungsdesign dafür sorgt, dass die Enduro-tauglichen Pedale über viele Saisons hinweg spielfrei bleiben und rund sowie gleichmäßig laufen. Erhältlich wird das Pedal ab November 2025 zu einem UVP von 244,95 Euro sein.







Shimano XTR PD-M9220 SPD Trail Pedal im Detail

Beidseitiges SPD

Breite Kontaktfläche

Erhöhte Pedalplattform

Vier verstellbare Pins

Robuster Außenkäfig

Verbessertes Dichtungsdesign

Web: www.shimano.com