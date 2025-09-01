Produktnews

Enduro-Pedal mit breiterer Kontaktfläche und erhöhter Pedalplattform: Das neue Shimano XTR PD-M9220 Pedal

Produktnews: Shimano komplettiert die brandneue XTR-Plattform mit dem XTR PD-M9220 Pedal für Enduro und Trail. Laut Hersteller Shimano liegt der Fokus des Pedals auf Langlebigkeit und eine verbesserte Kontrolle. Das PD-M9220 soll die erste Wahl für alle Rider sein, die von ihrem Equipment höchste Leistung verlangen, wenn sie auf dem Trail an ihre Grenzen gehen.

Um die brandneue XTR-Plattform vollständig abzurunden, stellt Shimano das XTR PD-M9220 Enduro- und Trail-Pedal vor, das für die anspruchsvollsten Trails und die aggressivsten Fahrer entwickelt wurde. Das nach Angaben von Shimano besonders robuste Pedal verfügt über eine breite Kontaktfläche, die die Tret-Effizienz verbessern und somit sicherstellen soll, dass beim Uphill-Fahren keine Kraft verloren geht. Auf Abfahrten sorgt die breitere, erhöhte Pedalplattform in Kombination mit vier verstellbaren Pins für mehr Stabilität, Sicherheit und Kontrolle – insbesondere dann, wenn man nicht eingeklickt ist – so Shimano weiter. Ein robuster Außenkäfig soll den SPD-Mechanismus des Pedals vor Felsenschlägen und anderen Trail-Einwirkungen schützen, während ein verbessertes Dichtungsdesign dafür sorgt, dass die Enduro-tauglichen Pedale über viele Saisons hinweg spielfrei bleiben und rund sowie gleichmäßig laufen. Erhältlich wird das Pedal ab November 2025 zu einem UVP von 244,95 Euro sein.

Neue Shimano XTR PD-M9220 Pedale

Shimano XTR PD-M9220 SPD Trail Pedal im Detail

  • Beidseitiges SPD
  • Breite Kontaktfläche
  • Erhöhte Pedalplattform
  • Vier verstellbare Pins
  • Robuster Außenkäfig
  • Verbessertes Dichtungsdesign

Web: www.shimano.com

