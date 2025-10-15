Zefal Deflector FM40 MTB-Radschutz vorne

Produktnews: Die Markteinführung des Zefal Deflector FM40 MTB-Radschutzes vorne hätte zeitlich nicht perfekter ausfallen können. Passend zum derzeitigen Schmuddelwetter – und uns stehen zudem ja noch einige Monate bevor – soll das neue Schutzblech effektiven Schutz vor Wasser- und Schlammspritzern gewährleisten. Der Deflector FM40 ist für besonders breite Reifen bis zu 3,0″ konzipiert.

Das Deflector FM40 Schutzblech kann an der Federgabel von Mountainbikes oder E-Bikes angebracht werden, um Fahrrad und Fahrer effektiv vor Wasser- und Schlammspritzern zu schützen. Die gummierten Klettbänder machen die Montage einfach, effektiv und universell. Der Deflector FM40 ist für besonders breite Reifen bis zu 3,0″ geeignet und aus robustem Kunststoff gefertigt. Die Seitenteile sollen einen einzigartigen Schutz der Gabelrohre vor Schmutz sicherstellen.







Mit einem Adapter für Gabeln mit Gewinde in der Gabelbrücke lässt sich das Schutzblech auch fest montieren. Zwei Adapter-Modelle sind diesbezüglich erhältlich: FZ01, kompatibel mit Fox 32, 34, 36, 38, 40 (2021), AWL, Öhlins, SR Suntour und Marzocchi (mit Fox-Fahrwerk), und RZ01 für Rockshox Zeb, Domain (2021) und Lyrik, Pike (ab 2023), AWL, Recon 35 Gold RL, Silver R und TK. Der Preis für den MTB-Radschutz vorne liegt bei 19,95 Euro, das Gewicht ist mit 156 Gramm angegeben.

Technische Daten

Material: Polypropylen

Reifengrößen: 27.5″ / 28″ / 29″

Empfohlene maximale Reifenbreite: Bis zu 3.0″ / 76 mm

Befestigung: An der Gabel mit enthaltenen Klettbändern

Abmessungen: 560 x 90 x 170 mm

Optional erhältliche Adapter für feste Montage an der Gabel (Preis je Adapter 9,95 Euro)

Zefal Deflector FM40 im Video







Web: www.zefal.com