KomponentenTests

Acid Disrupt im Test: Viel Grip und cleveres Tool-System für kleines Geld

by

Acid Disrupt

Test / Acid Disrupt: Längst hat sich Acid von der reinen Rolle als Cube-Hausmarke emanzipiert und liefert Zubehör, das auch an anderen Bikes eine gute Figur macht. Mit dem Disrupt werfen die Oberpfälzer einen Griff in den Ring, der nicht nur „Made in Germany“ ist, sondern mit einem spannenden Feature zur Werkzeug-Integration und einem Kampfpreis aufhorchen lässt. Ob das Konzept auf dem Trail aufgeht und wie sich die aggressive Textur anfühlt, klärt unser Test.

Abmessungen und Form: Acid Disrupt

Durchmesser: 30,5 mm & 32,5 mm
Länge: 138 mm
Gewicht: 102 g
Erhältliche Farben: 5 Varianten (von Grau/Schwarz bis Orange)

Wer den Disrupt das erste Mal in die Hand nimmt, merkt schnell: Hier wurde nichts dem Zufall überlassen. Acid bietet den Griff in zwei Durchmessern an (30,5 mm und 32,5 mm), um verschiedenen Handgrößen gerecht zu werden – wir waren die meiste Zeit mit der dickeren Variante unterwegs. Die Verarbeitung ist tadellos und unterstreicht das Qualitätsversprechen „Made in Germany“. Ein technisches Highlight verbirgt sich unter der Endkappe: Dank des sogenannten GILink lassen sich hier passende Multitools von Acid direkt im Lenkerende verstauen und verschrauben. Befestigt wird der Griff klassisch und sicher über einen Lockring, der verhältnismäßig breit ausfällt.

Auf dem Trail: Unsere Testeindrücke

In der Praxis zeigt der Acid Disrupt sofort seinen Charakter: Er ist ein Arbeitsgerät. Die Gummimischung wirkt griffig, verzichtet aber auf dieses übertrieben klebrige Gefühl, das manchen Konkurrenten eigen ist. Stattdessen setzt Acid auf Struktur. Im inneren Bereich am Klemmring sorgen weiche Lamellen für spürbare Dämpfung und filtern hochfrequente Vibrationen gut weg, ohne dabei schwammig zu wirken – ein cleverer Schachzug für den Komfort.

Außen wird es technischer: Hier kommt ein klassisches Muster zum Einsatz, dessen Lamellen sich unter Druck aufstellen und sich regelrecht in die Handfläche beißen. Das sorgt für enormen Halt, ist aber nichts für Zartbesaitete. Ohne Handschuhe fühlt sich die aggressive Riffelung anfangs gewöhnungsbedürftig an. Mit Handschuhen hingegen ist die Kontrolle über das Cockpit absolut erstklassig.

Wer gerne ganz außen greift, spürt zudem, dass der Griff zum Ende hin etwas dicker wird – ergonomisch durchaus sinnvoll, um Druckspitzen zu vermeiden. Das GILink-System funktioniert in der Theorie super, in der Praxis brauchte es bei unserem Testmodell anfangs ordentlich Kraft, um die Kappen für die Tool-Aufnahme herauszuschrauben. Hat man den Verschluss aber erst einmal gängig gemacht, ist das Feature ein echtes Plus für alle, die ungern mit Rucksack fahren.

Zurück zur Bestenliste

Fazit: Acid Disrupt

Pro

  • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis Made in Germany
  • Cleveres GILink-System zur Tool-Integration
  • Sehr definierter Grip

Contra

  • Textur für Fahrer ohne Handschuhe evtl. zu aggressiv
  • Endkappen anfangs sehr schwergängig

Fakten

Produktjahr2025
 Preis24,95 Euro
 Web www.cube.eu

Gesamtwertung

90%

Preis-/Leistung

92%
Für knapp 25 Euro liefert Acid mit dem Disrupt ein beeindruckendes Gesamtpaket ab. Der Griff punktet mit top Verarbeitung, sinnvoller Dämpfung und der Option zur sauberen Werkzeug-Integration. Die aggressive Textur bietet massig Feedback, richtet sich aber eher an Performance-orientierte Biker mit Handschuhen als an Komfort-Cruiser ohne. Ein starker Allrounder, der sich vor teureren US-Marken nicht verstecken muss.
Stichworte:AcidCubeGriffgriffe25

Über Michael Faiß

Michael Faiß hat in München Englisch und Geschichte studiert. Nach einem einjährigen Aufenthalt in England arbeitete er als Übersetzer unter anderem für das Magazin Procycling und das Degen Mediahouse. Außerdem ist er seit der Kindheit passionierter Radfahrer und –schrauber und fühlt sich vor allem abseits der asphaltierten Wege zuhause.