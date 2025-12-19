Test / Fox 34 SL Factory: Noch nicht lange ist es her, dass 100 mm am XC-Bike die absolute Referenz waren. Doch die immer anspruchsvolleren Strecken im Profi-Zirkus ließen die Federwege wachsen und Platzhirsche wie das Specialized Epic, Scott Spark oder BMC Fourstroke kommen mittleweile allesamt mit 120 mm ab Werk. Auch die immer beliebter werdende Kategorie Down-Country mit abfahrtsoptimierten XC-Bikes wird immer beliebter. Darauf reagiert nun auch Fahrwerkhersteller Fox und bringt mit der Fox 34 SL einen optimierten Nachfolger der bewährten 34 Stepcast. Wir konnten die 130 mm Version bereits recht ausführlich an verschiedenen Bikes testen.

Fox 34 SL Factory – Bye Stepcast

Mit dem Update verabschiedet sich Fox bei der 34er vom Stepcast-Konzept, bei dem Gewicht durch große Aussparungen am unteren Ende der Tauchrohre eingespart werden sollte. Damit trotzdem möglichst wenig Gewicht an der Front ist, geht Fox nun andere Wege. Softwaregestützt wurde ermittelt, wo man an der Gabel gezielt Gewicht einsparen kann. Ein Thema: die Gabelkrone. Auch von außen deutlich sichtbar wurden hier mit der Fräse Hohlräume geschaffen, die einiges an Gewicht einsparen. Außerdem wurde die Gabelkrone eloxiert statt lackiert, was weitere Ersparnisse bringt.







Die Fox 34 SL mit 130 mm liegt damit nur wenige Gramm über der Vorgänger Stepcast-Version. Gegenüber der alten Fox 34 Grip spart sie über 300 g, zudem ist die SL-Variante mit 130 mm zu bekommen, was die Gabel auch für das ein oder andere leichte Trail-Bike interessant macht. Im Vergleich zum Hauptkonkurrenten SID (Hier im Test) von Rockshox ist die neue Gabel nur wenig schwerer, bietet aber auch 10mm mehr Hub. Wir haben mit gekürztem Schaft und eingeschlagener Kralle 1.563 Gramm gemessen.

Trotz der umfangreichen Fräsbearbeitung gibt Fox an, dass die Gabel um 17% mehr Torsionsteifigkeit hat als die Vorgänger Fox 34 Stepcast. Auch die Reifenfreiheit und minimale Bremsscheibengröße wurden mit mehr Reserven ausgestattet. So passen jetzt 2,5″ Reifen (davor: 2,4″) in das Chassis und die Bremsaufnahme ist auf Scheinbendurchmesser ab 180 mm ausgelegt.







Um den zusätzlichen Federweg sauber abbilden zu können, kommen längere Standrohre zum Einsatz. Das vergrößert die Überlappung der Führungsbuchsen und verbessert die Stabilität, insbesondere bei hoher Querbelastung. Gleichzeitig führt dies zu einem gleichmäßigeren Ansprechverhalten unter Last. Die Gabel verkantet bzw. verklemmt sich weniger und arbeitet smoother.

Bei der Dämpfung setzt Fox weiterhin auf die GRIP SL- und GRIP X-Kartuschen (Diese haben wir getestet). Neu gestaltet wurde hingegen die EVOL-Luftfeder. Durch die geänderte Bauform ohne Step-Cast-Aussparung und die längeren Standrohre wächst das Luftvolumen auf beiden Seiten der Federkammer. Die Gabel soll dadurch sensibler ansprechen und sich über den gesamten Federweg kontrollierter verhalten. Mitverantwortlich sind jetzt auch Kanäle, die der Luft im Casting erlauben, bei jeder Ein- und Ausfeder- Bewegung von unten nach oben und zurück zu strömen. Diese Kanäle sind als Verdickung auf der Innenseite des Gabelcastings sichtbar und spürbar. Auch das soll die Gabel noch besser arbeiten lassen. Das war spürbar. Es erscheint auch logisch: Gerade bei starken und schnellen Schlägen wird die Luft im unteren Teil des Castings stakt komprimiert, so dass sie kaum einen ausreichenden Weg nach oben findet und sie wirkt dadurch als zweite verhärtende Luftfeder. Dieses Verhalten soll jetzt Geschichte sein.







Dazu und zu den Themen Steifigkeit und Reifenfreiheit mehr im Praxisteil. Auch der Luftkappendeckel wurde überarbeitet und besitzt nun ein Interface für ein Standard-Kassettenwerkzeug – ein kleines, aber praxisnahes Detail für mehr Service-Freundlichkeit.

Fox 34 SL Factory – Setup

Die Montage an unserem Testbike lief wie gewohnt und ohne Komplikationen ab. Sollte doch noch jemand eine 160 mm Bremsscheibe an Front seines XC-Bikes fahren, muss er sich aber von dieser verabschieden, da die neue Fox direkt auf mindestens 180 mm Scheiben ausgelegt ist. Dafür spart man sich aber auch einen Adapter, wenn man ohnehin mit 180er Scheibe unterwegs ist. Das Laufrad wird mit der gewichtsoptimierten Kabolt SL Achse montiert, welche ohne Schnellspanner auskommt, das macht bei dieser Gabel Sinn. Luftdruck und Zugstufe (Low-Speed) sind wie gewohnt schnell eingestellt.







Für die Racing Fraktion nicht so gewohnt ist die Möglichkeit die Druckstufe getrennt in High und Lowspeed verstellen zu können. Für den, der Lust hat, sich damit auseinander zu setzen ermöglicht es aber eine perfekte Einstellung und wer es nicht möchte greift zur anderen Kartusche. Natürlich kann über Tokens das Luftvolumen ebenfalls fein eingestellt werden. Das finde ich z.B. dann besonders praktisch, wenn man die Kennlinien von Gabel und Hinterbau harmonisieren will. Übrigens sind alle Rasterungen deutlich, alles lässt sich weich und präzise bedienen.

Fox 34 SL Factory – Auf dem Trail

Wir sind die Gabel in zwei Bikes gefahren. Einem Specialized Epic Evo Fully und einem Marin Pine Mountain Hardtail. Die Optik ist wirklich gelungen und auch eigenständig. Wie von einer Fox Top Gabel zu erwarten ist die Verarbeitung und Haptik, auch aller Kleinteile makellos.







Direkt vorweg: die 34 SL liefert insgesamt eine echt gute Leistung ab. Von der Fahrleistung waren wir jedenfalls echt angetan. Was wir nicht nachvollziehen konnten, war die herstellerseitige Beschränkung der Reifenfreiheit auf 2,5 Zoll. Wir haben verschiedene Reifen probiert und selbst ein 2.6er Maxxis Icon auf einer Felge mit 30er Innenweite lässt so viel Platz, dass hier auch noch breitere Pneus wohl stressfrei montiert werden könnten.







Die Dämpfung der Grip X Kartusche lässt eine Einstellung auf wirklich jeden Fahrertypen zu. Es gab zwar auch mal die Frage nach einem Lockout, aber dafür gibt es ja die 34 Sl mit Grip SL Dämpfung. Wer maximal Performance von seinem Down-Country Fahrwerk erwartet wird mit der Fox 34 SL Grip X definitiv glücklich. Das ist ganz klar keine reine XC Forke sondern eine Top Gabel für leichte Trail Bikes. Sie federt wirklich butterweich und fluffig, lässt sich aber auch straffer abstimmen. Wenn Fahrergewicht und die Zahl der Spacer mit dem Luftdruck gut aufeinander angepasst sind, ist sie absolut schluckfreudig, ohne in irgendeiner Situation zu stark durchzusacken und folgt auch schnellen und harten Schlägen sehr willig.

Der einzige kleine Kritikpunkt: je nach verbauter Bremse flattert sie bei harten Bremsungen. Ok, wenn ein Fahrer mit deutlich über 100 Kilo und eine Shimano SLX Vierkolben Bremse mit 203er Scheibe im steilen Gefälle die Gabel dazu bringen können, dann ist das für ganz wenige Fahrer eine Thema, dachten wir. Aber dem ist leider nicht so. Auch im Specialized Epic Evo unseres Testers Joseph, seines Zeichens Cross Country Racer und Tourenfahrer mit 80 Kilo, ließ sich ein spürbares Flattern bei harten Bremsungen produzieren. Das ist keine Katastrophe und das kennen wir schon auch von der einen oder anderen Situation der letzten Jahre. Der direkte Konkurrent, die Rock Shox Sid, zeigt im direkten Austausch diese Schwäche nicht, fühlt sich dafür aber nicht ganz so gut an, was die Federungsperformance angeht. Richtungswechsel setzt die Fox 34 SL allerdings sehr willig und direkt um.