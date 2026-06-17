Shimano XT PD-M8220 und PD-MT520 Pedale

Produktnews: Zur neuen Saison spendiert Shimano seinem MTB Klickpedal-Sortiment eine Frischzellenkur. Die japanische Marke bringt mit Deore XT PD-M8220 ein neues Trail-Pedal für den harten Offroad-Einsatz auf den Markt, das neue PD-MT520 Pedal wird zudem offizieller Nachfolger des legendären Allrounders PD-M520.

Für harte Lines: das Shimano Deore XT PD-M8220 Trail-Pedal

Das zweiseitige SPD-Pedal wurde speziell für anspruchsvolle Trails, Enduro-Abfahrten und Freeride-Einsätze optimiert. Das Design orientiert sich stark an den hochwertigen XTR-Geschwistern: Eine deutlich größere Aufstandsfläche und ein optimiertes Grip-Profil sollen für spürbar mehr Stabilität sorgen. Damit man in brenzligen Situationen – etwa nach einem schnellen Fuß-Aussteller in der Kurve – nicht sofort den Halt verliert, spendiert Shimano dem robusten Außengehäuse zudem vier einstellbare Pins pro Seite. Das sorgt auch im ausgeklickten Zustand für ordentlich Traktion. In Kombination mit den neuen CL-MT001 Cleats ist zudem ein multidirektionaler Einstieg aus verschiedenen Winkeln möglich. Die bewährte, gedichtete Lagerkonstruktion schützt das Innenleben gewohnt zuverlässig vor Schlamm und Staub. Die Auslösehärte lässt sich individuell anpassen.







Gewicht: 472 g (Paar)

UVP: 154,95 €

Shimano PD-MT520: Nachfolger eines legendären Allrounders

Gleichzeitig schickt Shimano das vielleicht meistverkaufte Einstiegs-Klickpedal der Welt in den verdienten Ruhestand. Der Nachfolger des legendären M520 heißt ab sofort PD-MT520 und wird als kostengünstige und extrem vielseitige SPD-Option beim Mountainbiken, Graveln oder Pendeln in den nächsten Jahren wohl nicht wegzudenken sein. Das Pedal behält den gewohnt unkomplizierten, beidseitigen SPD-Einstieg (optimiert für SM-SH51 Cleats), kommt aber in einer modernisierten, deutlich robusteren Optik daher. Die Konstruktion ist gewohnt wartungsarm, langlebig gedichtet und bietet eine einstellbare Auslösehärte. Erhältlich ist der neue Alltags-Klassiker wahlweise in Silber oder Schwarz.

Gewicht: 380 g (Paar)

UVP: 59,95 €

Web: www.shimano.com