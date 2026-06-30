Die STEVENS Trail Days 2026 starten

Spektrum: Unter dem Motto „Wir bringen die Bikes. Ihr testet.“ schickt der Hamburger Fahrradhersteller STEVENS im Juli und August seine aktuellen E-Mountainbikes im Rahmen der STEVENS Trail Days 2026 auf eine vierteilige Roadshow durch Nord- und Mitteldeutschland. Das Beste daran: Das Testen auf echten Trails ist komplett kostenlos.

Wer mit dem Gedanken spielt, sich ein neues E-Performance-Bike zuzulegen oder die aktuellen vollgefederten Modelle von STEVENS einfach mal artgerecht im Gelände auszuführen, sollte sich die kommenden Wochenenden fett rot im Kalender anstreichen. Die Hamburger bringen ihre Top-Modelle aus der E-Inception-Reihe – namentlich das AM 7.8.1 GTF, das AM 8.8.1 GTF und das kernige ED 8.8.1 GTF – in verschiedenen Rahmengrößen direkt an die Strecken. Statt einer langweiligen Runde auf dem Händlerhof geht es hier direkt in die Vollen: Anspruchsvolles Terrain, abwechslungsreiche Trails und echte Höhenmeter warten auf die Testfahrer. Vor Ort steht das Team von STEVENS zudem bereit, um Fragen zu Geometrie, Ausstattung und der passenden Modellwahl zu beantworten.







STEVENS Trail Days 2026: Die vier Tour-Termine im Überblick (jeweils von 10:00 bis 16:00 Uhr):

04. Juli 2026: Trailpark HABE MTB (Hamburg) | Treffpunkt: Hotel Haweli Sennhütte

18. Juli 2026: Trailpark Kassel | Treffpunkt: Bergstation des Lifts (Zufahrt über Wanderparkplatz Hohes Gras)

01. August 2026: Trailpark Teutofreunde (Bad Iburg) | Treffpunkt: Gasthaus zum Dörenberg

08. August 2026: Trailpark Harz Ilsenburg | Treffpunkt: Darlingerode (Stellplatz am Sandtal unterhalb des Schwimmbades)

Wichtiger Hinweis zur Teilnahme

Die Teilnahme ist zwar komplett kostenlos und man kann auch spontan vorbeischauen, eine Anmeldung im Vorfeld wird jedoch dringend empfohlen. Angemeldete Teilnehmer werden bei der Vergabe der begehrten Testbikes bevorzugt, wodurch sich Wartezeiten auf die Wunschgröße und das Lieblingsmodell deutlich verkürzen lassen. Anmeldungen werden unkompliziert per E-Mail an [email protected] entgegengenommen. Weitere kurzfristige Updates zur Tour veröffentlicht der Hersteller auf seinen Social-Media-Kanälen.

Web: www.stevensbikes.de