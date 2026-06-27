Was gibt es Schöneres als eine ausgedehnte Radreise mit dem Trekking-E-Bike? Flussreisen, Ausflüge zum See oder Touren im Gebirge – die Möglichkeiten sind vielfältig, und gleiches gilt für die Auswahl an geeigneten Rädern. Wir haben zehn Trekking-E-Bikes herausgesucht, mit denen die nächste Radreise garantiert zum Genuss wird.

Bulls Cross Lite Evo 1

Die Fachhandelsmarke Bulls führt mit dem Cross Lite Evo 1 ein klassisches Trekking-Rad mit Bosch Performance CX Motor im Sortiment. Andere Ausstattungsversionen nutzen teils eine Nabenschaltung samt Riemenantrieb, und auch leichtere (Carbon-)Modelle mit Bosch SX Motor stehen zur Auswahl. Das Cross Lite Evo 1 trifft den Prototypen des Trekking-E-Bikes wohl am besten. Eine 10-fach-Kettenschaltung von Shimano überträgt die Kraft des Bosch Full-Power-Motors, der wiederum Strom aus einer 600- oder 800-Wh-Batterie bezieht.

Motor & Akku Bosch Performance CX 120 Nm / 600 Wh

Bosch Performance CX 120 Nm / 600 Wh Schaltung Shimano Deore 10-fach

Shimano Deore 10-fach Rahmenformen Diamant, Trapez, Tiefeinsteiger

Diamant, Trapez, Tiefeinsteiger Rahmengrößen S, M, L

S, M, L Max. Systemgewicht 150 kg

150 kg bulls.de

Preis (UVP) 3.999 Euro







Conway Cairon T 6.0

Das Conway Cairon T 6.0 punktet mit vielen Komfort-Features wie einer gefederten Sattelstütze und einem verstellbaren Vorbau. Auch hier unterstützt ein Bosch Performance CX Motor, dem ein 750 Wh starker Akku zur Seite gestellt wird. Gepäckträger, Schutzbleche, Beleuchtung und Fahrradständer – das Conway Cairon T 6.0 ist für alles bereit! Was wir besonders klasse finden: Conway verbaut eine verschleißarme Shimano Linkglide-Schaltung.

Motor & Akku Bosch Performance CX 120 Nm / 750 Wh

Bosch Performance CX 120 Nm / 750 Wh Schaltung Shimano Deore XT Linkglide 11-fach

Shimano Deore XT Linkglide 11-fach Rahmenformen Diamant, Trapez, Tiefeinsteiger

Diamant, Trapez, Tiefeinsteiger Rahmengrößen S, M, L, XL

S, M, L, XL Max. Systemgewicht 130 kg

130 kg conway-bikes.com

Preis (UVP) 4.699,95 Euro

Cube Kathmandu Hybrid ONE11 HPC Pro 800

Für etwas über 4.000 Euro zündet Cube ein regelrechtes Feature-Feuerwerk. Das auffälligste Merkmal: Der Carbon-Rahmen ist vollgefedert und bietet nicht nur vorne, sondern auch hinten komfortable 100 mm Federweg. Eine absenkbare Sattelstütze ist ebenfalls an Bord. Zusammen mit dem 800 Wh umfassenden Akku und dem 120 Nm starken Bosch-Motor ist das Kathmandu Hybrid ONE11 Pro 800 für jedes Bike-Abenteuer bereit. Übrigens: Das Kathmandu Hybrid gibt es auch ganz klassisch mit starrem Heck, sowohl als Trapez-, Diamant- als auch als Tiefeinsteiger-Variante.







Motor & Akku Bosch Performance CX 120 Nm / 800 Wh

Bosch Performance CX 120 Nm / 800 Wh Schaltung Shimano Cues Linkglide 11-fach

Shimano Cues Linkglide 11-fach Rahmenformen Diamant, Tiefeinsteiger

Diamant, Tiefeinsteiger Rahmengrößen 46 / 50 / 54 / 58 cm

46 / 50 / 54 / 58 cm Max. Fahrergewicht 120 kg

120 kg cube.eu

Preis (UVP) 4.199 Euro

Diamant Zing Trip Plus

Dank externem Akku auf dem Unterrohr zählt das Diamant Zing Trip Plus zu den leichteren E-Trekking-Rädern in unserer Auswahl. Der Hersteller gibt das Gewicht mit 22,1 kg an, wenn man den 400-Wh-Akku wählt. Breite, komfortable Reifen, mehrere Flaschenhalteroptionen und natürlich klassische Ausstattungsmerkmale wie Schutzbleche und Gepäckträger sind ebenfalls an Bord. Dazu gibt es kräftige Bremsen von Magura. Diamant bietet insgesamt vier Akkugrößen für das Zing Trip Plus; mit einem 800-Wh-Akku liegt der Preis bei 4.199 Euro.

Motor & Akku Bosch Performance CX 120 Nm / 400 Wh

Bosch Performance CX 120 Nm / 400 Wh Schaltung Shimano Cues Linkglide 10-fach

Shimano Cues Linkglide 10-fach Rahmenformen Diamant, Tiefeinsteiger, Trapez

Diamant, Tiefeinsteiger, Trapez Rahmengrößen M, L, XL

M, L, XL Max. Systemgewicht 136 kg

136 kg diamantrad.com

Preis (UVP) 3.549 Euro







Flyer G1 Gotour 5.12 CX

Der Schweizer E-Bike-Pionier Flyer hat mit dem G1 Gotour 5.12 CX einen Touring-Allrounder im Programm, der auf Langstrecke ausgelegt ist. Der vollständig im Rahmen integrierte 750-Wh-Akku versorgt den kraftvollen Bosch Performance CX Motor mit Energie, während eine aufrechte Sitzposition und ein durchdachtes Cockpit mit integrierter SP Connect-Schnittstelle für entspanntes Fahren sorgen. Der Gepäckträger ist kompatibel mit Kindersitzen und trägt bis zu 27 kg – ideal für Familien oder alle, die viel Gepäck mitnehmen möchten.

Motor & Akku Bosch Performance CX 120 Nm / 750 Wh

Bosch Performance CX 120 Nm / 750 Wh Schaltung Shimano Cues Linkglide 10-fach

Shimano Cues Linkglide 10-fach Rahmenformen Diamant, Tiefeinsteiger

Diamant, Tiefeinsteiger Rahmengrößen S, M, L, XL

S, M, L, XL Max. Systemgewicht 150 kg

150 kg flyer-bikes.com

Preis (UVP) 4.499 Euro

Hercules Futura HD 10

Das Hercules Futura HD 10 ist ein Trekking-E-Bike für alle, die mehr vorhaben: mehr Zuladung, mehr Reichweite, mehr Komfort. Mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 180 kg gehört es zu den belastbarsten Rädern in unserer Auswahl – ideal für Fahrer mit schwerem Gepäck oder größerer Statur. Als Antrieb kommt der Bosch Performance Line PX Motor zum Einsatz, der 85 Nm Drehmoment liefert und sich per Bosch eBike Flow App auf bis zu 90 Nm und 700 Watt Leistung aktualisieren lässt. Der 800-Wh-Akku sorgt für entspannte Reichweite, und auch bei der Alltagsausstattung gibt es keine Abstriche: Ein 150-Lux-Frontlicht mit Fernlichtfunktion, das Kiox 300 Farbdisplay und ein MonkeyLoad-Gepäckträger sind serienmäßig dabei.







Motor & Akku Bosch Performance Line PX 85 Nm / 800 Wh

Bosch Performance Line PX 85 Nm / 800 Wh Schaltung Shimano Cues Linkglide 10-fach

Shimano Cues Linkglide 10-fach Rahmenformen Diamant, Tiefeinsteiger

Diamant, Tiefeinsteiger Rahmengrößen 45, 49, 53, 57, 61 cm

45, 49, 53, 57, 61 cm Max. Systemgewicht 180 kg

180 kg hercules-bikes.de

Preis (UVP) 3.999 Euro

Moustache Xroad FS 4

Moustache ist eine französische Marke mit hohem Qualitätsanspruch – und das Xroad FS 4 zeigt, warum. Das vollgefederte Trekking-E-Bike vereint 120 mm Federweg an der SR Suntour XCR34-Gabel vorne mit dem hauseigenen Magic Grip Control-Dämpfer hinten, der ebenfalls 115 mm Federweg bietet. Das Ergebnis: komfortables Fahren auf Kopfsteinpflaster, Waldwegen oder anspruchsvollen Schotterpassagen. Angetrieben wird das Xroad FS 4 vom Bosch Performance Line PX Motor mit 85 bis 90 Nm Drehmoment, gespeist von einem 600-Wh-Akku – bei Bedarf erweiterbar mit einem Bosch PowerMore Zusatzakku (+250 Wh). Besonders praktisch: eine absenkbare Sattelstütze sowie ein integriertes ABUS-Rahmenschloss.

Motor & Akku Bosch Performance Line PX 90 Nm / 600 Wh

Bosch Performance Line PX 90 Nm / 600 Wh Schaltung Shimano Cues 10-fach

Shimano Cues 10-fach Rahmenformen Tiefeinsteiger

Tiefeinsteiger Rahmengrößen S, M, L

S, M, L Max. Systemgewicht 160 kg

160 kg moustachebikes.com

Preis (UVP) 4.299 Euro







Pegasus Premio Evo SUV 10

Pegasus betritt mit dem Trekking-E-Bike Premio Evo SUV 10 Neuland: Erstmals kombiniert die Kölner Marke die Alltagstauglichkeit der bewährten Premio-Serie mit einem für Schotter und Gelände ausgelegten Rahmen. Statt einer einfachen Federgabel kommt eine Luftfedergabel mit 120 mm Federweg zum Einsatz, ergänzt durch eine gefederte Parallelogramm-Sattelstütze – beides sorgt für spürbar mehr Komfort auf wechselndem Untergrund. Der Bosch Performance Line PX Motor liefert bis zu 90 Nm Drehmoment, und der 800-Wh-Akku macht das SUV-Bike fit für lange Tagesetappen. Erhältlich ist das Premio Evo SUV 10 in klassischer Diamantform und als Tiefeinsteiger-Variante.

Motor & Akku Bosch Performance Line PX 90 Nm / 800 Wh

Bosch Performance Line PX 90 Nm / 800 Wh Schaltung Shimano Cues 10-fach

Shimano Cues 10-fach Rahmenformen Diamant, Tiefeinsteiger

Diamant, Tiefeinsteiger Rahmengrößen S, M, L

S, M, L Max. Systemgewicht 150 kg

150 kg pegasus-bikes.de

Preis (UVP) 3.999 Euro

Riese & Müller Charger4 Mixte Touring Core

Riese & Müller steht für höchste Verarbeitungsqualität und durchdachte Ausstattung – und das Charger4 Mixte ist dafür ein gutes Beispiel. Das leicht abgesenkte Oberrohr erleichtert das Auf- und Absteigen, ohne dabei wie ein typischer Tiefeinsteiger zu wirken. Eine Federgabel mit 100 mm Federweg und eine gefederte Sattelstütze sorgen für angenehmen Komfort, während das Supernova-Dauerlicht für herausragende Sicherheit sorgt. Der vollständig integrierte 626-Wh-Akku versorgt einen Bosch Performance Line CX Motor. Das Charger4 Mixte ist zugelassen für Anhänger und Kindersitz – ideal für Familien und Vielfahrer. Angeboten wird es in mehreren Ausstattungsvarianten, darunter auch mit stufenloser Enviolo-Nabenschaltung samt Riemenantrieb oder mit der wartungsarmen 14-Gang-Rohloff-Nabe.







Motor & Akku Bosch Performance Line CX 120 Nm / 625 Wh

Bosch Performance Line CX 120 Nm / 625 Wh Schaltung Shimano Cues Linkglide 10-fach

Shimano Cues Linkglide 10-fach Rahmenformen Trapez, Diamant

Trapez, Diamant Rahmengrößen 46, 49, 53 cm

46, 49, 53 cm Max. Systemgewicht 160 kg

160 kg r-m.de

Preis (UVP) 4.309 Euro

Scott Axis 20 Wave

Scott bringt mit dem Axis 20 Wave eine Brücke zwischen urbanem Cruisen und Mountainbike-Fahren. Das E-SUV-Trekking-Bike setzt auf einen 6061-Aluminium-Rahmen mit integriertem Akku sowie eine SR Suntour-Federgabel mit 120 mm Federweg. Als Antrieb kommt der bewährte Bosch Performance CX Motor zum Einsatz, der mit einem 600-Wh-Akku kombiniert wird – bei Bedarf erweiterbar mit dem Bosch PowerMore Range Extender. Besonders praktisch: ein schwerlastfähiger Gepäckträger für bis zu 27 kg sowie ein Syncros-Steckachsen-Adapter, der das Ziehen von Fahrradanhängern ermöglicht. Mit der 12-fach-Schaltung von Shimano und hydraulischen Scheibenbremsen ist das Axis 20 Wave sportlich und alltagstauglich zugleich.

Motor & Akku Bosch Performance CX 120 Nm / 600 Wh

Bosch Performance CX 120 Nm / 600 Wh Schaltung Shimano Deore 12-fach

Shimano Deore 12-fach Rahmenformen Diamant, Tiefeinsteiger

Diamant, Tiefeinsteiger Rahmengrößen S, M, L, XL

S, M, L, XL Max. Systemgewicht 160 kg

160 kg scott-sports.com

Preis (UVP) 3.699 Euro







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