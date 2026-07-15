MAXX präsentiert die handgefertigte ELB-Reihe mit Bosch-Power

Produktnews: Der bayerische Hersteller MAXX rüstet seine neue ELB-Modellgeneration erstmals mit hochmodernen Bosch-Antrieben sowie flexiblen Akku-Optionen aus. Die neue Generation deckt ein breites Einsatzspektrum ab, das vom E-Enduro über SUV-Modelle bis zum Trekkingrad reicht. Alle Modelle der ELB-Reihe entstehen in handwerklicher Einzelfertigung in Rosenheim und sind individuell konfigurierbar.

In gewohnter Handarbeit fertigt die Rosenheimer Manufaktur MAXX die neue ELB-Reihe, die auf bewährte Bosch-Motoren setzt. Serienmäßig sorgt die Performance Line mit 75 Nm für Vortrieb, während optional die Performance Line CX mit bis zu 120 Nm verbaut wird. Gespeist werden die Antriebe von einem im Unterrohr integrierten, entnehmbaren PowerTube-Akku mit 600 Wh, der sich im hauseigenen Online-Konfigurator auf 800 Wh erweitern lässt. Die vielseitige Modellpalette reicht vom komfortablen Tiefeinsteiger bis zum extremen Fatbike. Alle Bikes lassen sich individuell auf persönliche Vorlieben abstimmen.







Tourmaxx ELB Sport: Vollgefedertes Allmountain-E-MTB mit 130 mm Federweg. Bietet sportliche Vielseitigkeit in fünf Rahmengrößen für jede Körpergröße.

Tourmaxx ELB Tour: Die voll ausgestattete, straßenfertige Version des Allmountain-Bikes. Perfekt geeignet für ausgedehnte Trekking- und SUV-Touren.







Pacemaxx Comfort ELB Sport: Komfortables SUV-E-Bike mit besonders tiefem Einstieg. Robust konstruiert für ein zulässiges Systemgewicht von bis zu 180 kg.







Pacemaxx Comfort ELB Tour: Alltagstauglicher Tiefeinsteiger mit kompletter Straßenausstattung. Wahlweise mit Kettenschaltung, stufenloser Enviolo oder Rohloff-Nabe erhältlich.

Pacemaxx ELB Sport: SUV-E-Bike mit agiler Hardtail-MTB-DNA für sportliche Offroad-Einsätze. Ausgelegt für ein hohes Systemgewicht von bis zu 185 kg.







Pacemaxx ELB Tour: Straßentaugliches Hardtail-SUV für Alltag und Reise. Serienmäßig inklusive Gepäckträger, SKS-Schutzblechen und hochwertiger Lichtanlage.







Fab.4 ELB: Vollgefedertes E-Enduro für anspruchsvollste Trails. Bietet satte 160 mm Federweg am Heck und bis zu 170 mm an der Gabel.

Huraxdax ELB: Das vollgefederte E-Enduro-Fatbike für extremstes Gelände. Rollt auf 120 mm breiten Reifen souverän durch Schnee und Schlamm.







Maxximo ELB Urban: Stabiles E-Longtail-Lastenrad mit bis zu 250 kg Systemgewicht. Ein variables Befestigungssystem ermöglicht den einfachen Transport von Kindern und Einkäufen.







Maxximo ELB Strong: Kraftvolles Cargo-Longtail, speziell optimiert für schwere Fahrer bis 160 kg Körpergewicht. Bietet maximale Fahrsicherheit bei voller Beladung.

Web: www.maxx.de







Fotos (c) MAXX