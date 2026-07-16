Produktnews: Der Reifenriese Maxxis erweitert sein Portfolio und bringt sein allererstes eigenes Tubeless-Dichtmittel namens „MAXX SEAL“ auf den Markt. Entwickelt für den anspruchsvollen Einsatz im Renn- und Alltagssport, verspricht das neue Sealant eine zuverlässige Performance für alle gängigen Disziplinen von Road bis Downhill. Wir haben uns die Details der Neuvorstellung angeschaut.

Maxxis Dichtmilch – MAXX SEAL

Das neue Dichtmittel namens MAXX SEAL soll zuverlässigen Pannenschutz bei unterschiedlichsten Wetterbedingungen bieten. Maxxis setzt hierbei auf eine synthetische, ammoniakfreie Latexformel, die speziell auf Maxxis Tubeless-Reifen abgestimmt ist. Diese soll im Inneren des Reifens eine gleichmäßige Schutzschicht bilden und dauerhaft aktiv bleiben. Ein lästiges Verklumpen der Milch will man laut Angaben des Herstellers der Vergangenheit angehören.

Zudem verspricht Maxxis, dass die ammoniakfreie Formel weder die Reifenkarkasse noch das Felgenmaterial angreift. Auch bei der Handhabung in der Werkstatt oder im hektischen Renneinsatz soll die hautfreundliche Rezeptur die Anwendung spürbar erleichtern. Bis zu 7 mm große Einstiche soll MAXX SEAL zuverlässig abdichten, heißt es. Kompatibilität mit CO2-Kartuschen sowie Reifen-Inserts garantiert man ebenfalls.







Vier Gebindegrößen werden ab Ende Juli 2026 über den Fachhandel käuflich sein. Das Spektrum reicht vom 250-ml-Fläschchen für 17 Euro bis zum 5-l-Kanister für 135 Euro (UVP).

Mit dieser Auswahl an Flaschengrößen und dem Fokus auf eine hohe Materialverträglichkeit positioniert Maxxis sein erstes eigenes Dichtmittel als vielseitigen Allrounder für nahezu jeden Einsatzzweck. Ob das MAXX SEAL in der Praxis hält, was die Laborwerte versprechen, wird erst ein zukünftiger Test der Maxxis-Komplettlösung auf den Trails und Straßen zeigen müssen.







Erstes eigenes Dichtmittel von Maxxis abgestimmt auf Tubeless-Reifen

Kompatibel mit CO2-Kartuschen & Reifeninserts

250 ml = 17 Euro (UVP, 68 €/l)

500 ml = 22 Euro (UVP, 44 €/l)

1 l = 35 Euro (UVP)

5 l = 135 Euro (UVP, 27 €/l)

maxxistires.de

Infos und Bilder: Pressemitteilung Maxxis