Die wasserdichten Fahrradtaschen und Pannierbags von Ortlieb erfreuen sich unter Pendlern, Bikepackern und Trekking-Reisenden großer Beliebtheit. An diese Popularität will man mit dem eigens entwickelten Materialsystem namens Tidura anknüpfen. Was kann das wasserdichte Gewebe aus europäischer Fertigung? Wir konnten uns einen ersten Eindruck von den neuen Ortlieb Tidura Taschen verschaffen.

Warum wechselt Ortlieb auf Tidura?

Ortlieb begründet die Umstellung auf das wasserdichte Gewebe Tidura mit den vielen Vorteilen, welche die Kontrolle über die komplette Wertschöpfungskette mit sich bringt: Denn indem „vom ersten Faden über die Beschichtung bis hin zur fertigen Tasche“ jeder Schritt der Produktion in den Händen von Ortlieb liegt, könne man nachhaltiges und langlebiges Equipment anbieten, so Martin Esslinger, CEO von Ortlieb. Tidura wird in den Benelux-Staaten gewebt und in Deutschland beschichtet, wo auch die Hochfrequenz-Verschweißung stattfindet. Der dabei verfolgte Qualitätsanspruch und das Design, welches auf Reparierbarkeit ausgelegt ist, sind essentiell für robuste Fahrradtaschen, die für eine lange Zeit ihre Aufgabe erfüllen können.







Tidura strong: Heavy-Duty-Material für das Reisen per Rad

Tidura kommt in zwei Varianten, von denen Tidura strong mit der höchsten Abrieb- und Reißfestigkeit glänzen soll. Der Fokus auf Robustheit und absolute Zuverlässigkeit macht das Gewebe prädestiniert für den Einsatz auf Radreisen, wo Lasten über lange Strecken hinweg transportiert werden – teils unter widrigen Bedingungen. Zum Marktstart am 1. September gibt es drei Ortlieb Taschen aus Tidura strong:

Ortlieb Duffle Zip

Die Duffle Bag mit praktischer Reißverschluss-Tasche kommt mit 40 oder 60l Stauraum und kann als Rucksack oder Tasche getragen werden. Das Tidura strong Gewebe schützt den Tascheninhalt vor Wasser und sorgt dafür, dass auf Reisen nichts verloren geht.

Volumen 40l, 60l

40l, 60l Farben Schwarz, Lavendel

Schwarz, Lavendel Verfügbarkeit 1. September 2026

1. September 2026 ortlieb.com

Preis (UVP) 210 / 220 Euro (40 / 60l)







Ortlieb Back-Roller 20l Zip-Pocket

Selbstredend ist unter den neuen Ortlieb Tidura Produkten auch eine klassische Fahrradtasche: Der Back-Roller mit Reißverschlusstasche und Rollverschluss bietet 20l Stauraum im Hauptfach und zusätzlich eine 3l Außentasche. Als Befestigungssystem kommt das Quick-Lock 2.2 mit Anti-Kratz-Beschichtung zum Einsatz.

Volumen 20l + 3l

20l + 3l Farben Schwarz, Lavendel

Schwarz, Lavendel Verfügbarkeit 1. September 2026

1. September 2026 ortlieb.com

Preis (UVP) 110 Euro







Ortlieb Velocity 23l

Zuletzt setzt auch der Ortlieb Velocity Rucksack im klassischen Kurierstil auf das Tidura strong Gewebe für eine robuste und wasserdichte Transportlösung, wohin auch immer die Reise geht. Im Inneren des Rucksacks befindet sich ein gepolstertes Laptopfach für Notebooks bis 15 Zoll.

Volumen 23 l

23 l Farben Schwarz, Lavendel

Schwarz, Lavendel Verfügbarkeit 1. September 2026

1. September 2026 ortlieb.com

Preis (UVP) 130 Euro







Tidura core: Vielseitiges, wasserdichtes Gewebe für den Alltag

Nicht jeder Einsatzbereich erfordert die auf Robustheit ausgelegte strong-Variante. Mit Tidura core hat Ortlieb auch eine flexiblere, leichtere Version des eigens entwickelten Gewebes im Sortiment. Es behält die Wasserdichtigkeit des strong-Materials, kann aber vielseitiger gewebt werden und wird daher für leichtere Taschen genutzt – perfekt für den Weg zur Arbeit oder andere alltägliche Aufgaben.

Ortlieb Daypack 23l

Fürs Erste ist der Ortlieb Daypack das einzige Produkt aus Tidura core im neuen Taschen-Line-up. Im 23l großen Rucksack für den alltäglichen Einsatz ist ein gepolstertes Laptopfach integriert.







Volumen 23l

23l Farben Schwarz, Lavendel

Schwarz, Lavendel Verfügbarkeit 1. September 2026

1. September 2026 ortlieb.com

Preis (UVP) 140 Euro







Infos und Preise: Pressemitteilung Ortlieb