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Beliebter Taschenhersteller integriert eigens entwickeltes Material: Ortlieb stellt erste Tidura-Produkte vor

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Ortlieb Tidura

Die wasserdichten Fahrradtaschen und Pannierbags von Ortlieb erfreuen sich unter Pendlern, Bikepackern und Trekking-Reisenden großer Beliebtheit. An diese Popularität will man mit dem eigens entwickelten Materialsystem namens Tidura anknüpfen. Was kann das wasserdichte Gewebe aus europäischer Fertigung? Wir konnten uns einen ersten Eindruck von den neuen Ortlieb Tidura Taschen verschaffen. 

Warum wechselt Ortlieb auf Tidura?

Ortlieb begründet die Umstellung auf das wasserdichte Gewebe Tidura mit den vielen Vorteilen, welche die Kontrolle über die komplette Wertschöpfungskette mit sich bringt: Denn indem „vom ersten Faden über die Beschichtung bis hin zur fertigen Tasche“ jeder Schritt der Produktion in den Händen von Ortlieb liegt, könne man nachhaltiges und langlebiges Equipment anbieten, so Martin Esslinger, CEO von Ortlieb. Tidura wird in den Benelux-Staaten gewebt und in Deutschland beschichtet, wo auch die Hochfrequenz-Verschweißung stattfindet. Der dabei verfolgte Qualitätsanspruch und das Design, welches auf Reparierbarkeit ausgelegt ist, sind essentiell für robuste Fahrradtaschen, die für eine lange Zeit ihre Aufgabe erfüllen können. 

Ortlieb Tidura
Ortlieb setzt bei ausgewählten neuen Taschen auf das eigens entwickelte Tidura-Gewebe. Kurze Lieferwege innerhalb Europas, genaue Qualitätskontrollen und die Zusammenarbeit mit engen Partnern sind die Gründe, die hinter dem Wechsel stehen.

Tidura strong: Heavy-Duty-Material für das Reisen per Rad

Tidura kommt in zwei Varianten, von denen Tidura strong mit der höchsten Abrieb- und Reißfestigkeit glänzen soll. Der Fokus auf Robustheit und absolute Zuverlässigkeit macht das Gewebe prädestiniert für den Einsatz auf Radreisen, wo Lasten über lange Strecken hinweg transportiert werden – teils unter widrigen Bedingungen. Zum Marktstart am 1. September gibt es drei Ortlieb Taschen aus Tidura strong:

Ortlieb Duffle Zip

Die Duffle Bag mit praktischer Reißverschluss-Tasche kommt mit 40 oder 60l Stauraum und kann als Rucksack oder Tasche getragen werden. Das Tidura strong Gewebe schützt den Tascheninhalt vor Wasser und sorgt dafür, dass auf Reisen nichts verloren geht.

  • Volumen 40l, 60l
  • Farben Schwarz, Lavendel
  • Verfügbarkeit 1. September 2026
  • ortlieb.com
  • Preis (UVP) 210 / 220 Euro (40 / 60l)
Ortlieb Tidura
Wahlweise 40 oder 60 Liter fasst die Ortlieb Duffle Zip. Dank Tidura-Gewebe ist die Tasche natürlich wasserdicht. Preise liegen zwischen 210 und 220 Euro (UVP).

Ortlieb Back-Roller 20l Zip-Pocket

Selbstredend ist unter den neuen Ortlieb Tidura Produkten auch eine klassische Fahrradtasche: Der Back-Roller mit Reißverschlusstasche und Rollverschluss bietet 20l Stauraum im Hauptfach und zusätzlich eine 3l Außentasche. Als Befestigungssystem kommt das Quick-Lock 2.2 mit Anti-Kratz-Beschichtung zum Einsatz.

  • Volumen 20l + 3l
  • Farben Schwarz, Lavendel
  • Verfügbarkeit 1. September 2026
  • ortlieb.com
  • Preis (UVP) 110 Euro

Der Ortlieb Back-Roller fasst 20 Liter im Hauptfach sowie weitere 3 Liter in einer Reißverschlusstasche und kostet 110 Euro (UVP).

Ortlieb Velocity 23l

Zuletzt setzt auch der Ortlieb Velocity Rucksack im klassischen Kurierstil auf das Tidura strong Gewebe für eine robuste und wasserdichte Transportlösung, wohin auch immer die Reise geht. Im Inneren des Rucksacks befindet sich ein gepolstertes Laptopfach für Notebooks bis 15 Zoll.

  • Volumen 23 l
  • Farben Schwarz, Lavendel
  • Verfügbarkeit 1. September 2026
  • ortlieb.com
  • Preis (UVP) 130 Euro
Ortlieb Tidura
Gefertigt aus dem robusten Tidura strong-Material, verfügt der Ortlieb Velocity-Rucksack über 23 Liter Stauraum sowie ein gepolstertes Laptopfach für 15-Zoll-Geräte. Preis: 130 Euro (UVP).

Tidura core: Vielseitiges, wasserdichtes Gewebe für den Alltag

Nicht jeder Einsatzbereich erfordert die auf Robustheit ausgelegte strong-Variante. Mit Tidura core hat Ortlieb auch eine flexiblere, leichtere Version des eigens entwickelten Gewebes im Sortiment. Es behält die Wasserdichtigkeit des strong-Materials, kann aber vielseitiger gewebt werden und wird daher für leichtere Taschen genutzt – perfekt für den Weg zur Arbeit oder andere alltägliche Aufgaben.

Ortlieb Daypack 23l

Fürs Erste ist der Ortlieb Daypack das einzige Produkt aus Tidura core im neuen Taschen-Line-up. Im 23l großen Rucksack für den alltäglichen Einsatz ist ein gepolstertes Laptopfach integriert.

  • Volumen 23l
  • Farben Schwarz, Lavendel
  • Verfügbarkeit 1. September 2026
  • ortlieb.com
  • Preis (UVP) 140 Euro

Für den Alltagseinsatz bietet Ortlieb den Daypack 23l aus Tidura core an. Auch hier gibt es ein Laptopfach im wasserdichten Rucksack; preislich liegt das Modell bei 140 Euro.

Infos und Preise: Pressemitteilung Ortlieb

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Über Lukas Mühlehner

Als Niederbayer passt er perfekt ins Velomotion-Team; Lukas Mühlehner studierte in Regensburg Philosophie, Geschichte und Politikwissenschaft und sammelte nebenbei in der Bike-Industrie und später bei mtb-news.de viel Erfahrung in der Branche und im redaktionellen Arbeiten. Vom Donau-Flachland ist er in den Bayerischen Wald gezogen, um seine Volontärstelle bei Velomotion anzutreten und auf den dortigen MTB-Trails zwischen Arber und Geißkopf auf ausgiebige Testfahrten zu gehen.