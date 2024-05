Produktnews / Test: Mit dem Moustache Dimanche wird der Markt um ein spannendes, leichtes E-Bike reicher. Das Rad mit Bosch SX Antrieb kommt mit vielseitigem Alu-Rahmen, der je nach Modell die Basis für ein sportives E-Roadbike, für vielseitige E-Gravelbikes oder gar Pendler-Bikes oder Urban-Bikes ist. Wir konnten das Bike bereits für ein paar Stunden testen.

So erfolgreich E-Bikes im Allgemeinen auch sein mögen – sobald das Rad einen Rennlenker besitzt, haben es elektrifizierte Bikes auch heute noch schwer. Gründe dafür gibt es einige: Klar, die 25 km/h Grenze beim Rennrad. Ebenso der Leistungs-Gedanke der entsprechenden Räder. Aber auch: Unpassende Konzepte der Hersteller. Dass es hier auch anders geht, zeigt Moustache mit dem neuen Dimanche: Vielfältig und universell einsetzbar zeigt es, dass auch an einem Drop-Bar Bike ein Motor eine mehr als sinnvolle Ergänzung sein kann.

Moustache Dimanche: Schöner und vielseitiger Aluminiumrahmen

Das Moustache Dimanche basiert auf einem Rahmen aus Aluminium, der in Portugal gefertigt wird. Für den Antrieb zuständig ist der bewährte Bosch SX Antrieb mit dem CompactTube 400 Akku. Letzterer ist leider fest im Unterrohr integriert.

Der Rahmen des Moustache Dimanche ist ein echter Hingucker und ein wunderbarer Beweis, dass auch mit Aluminium schöne Rahmenformen, schlanke Linien und auch geringe Gewichte möglich sind. Besonders gut gefällt am neuen Moustache E-Bike die Integration des Motors, bei dem man durchaus ungewöhnliche Wege geht. Das Aggregat sitzt gedreht im Rahmen und wird von einem selbst entwickelten Interface gehalten. Unter einer Kunststoffabdeckung sich der Ladeanschluss. Das ist möglicherweise die bis dato hochwertigste Umsetzung einer Ladeport-Abdeckung, die wir beim Bosch SX gesehen haben – chapeau! Ein kleiner Durchlass für das Kabel erlaubt zudem, den PowerMore 250 Range Extender zu montieren. Dieser findet an einem der beiden Flaschenhalter im Rahmendreieck Platz.

Die Rahmenplattform ist universell konzipiert und soll ein möglichst breites Einsatzspektrum abdecken. Entsprechend bietet der Rahmen jede Menge Optionen: Montagepunkte für Schutzbleche zählen ebenso dazu wie die üppige Reifenfreiheit bis 50 mm. Zudem ist er bis Rahmengröße M auch mit einem Trapezrahmen zu haben – super!

Bosch SX mit fest integriertem 400 Wh Akku

Der Bosch SX Motor ist inzwischen schon fast ein alter Bekannter. Mit 55 Nm maximalem Drehmoment bei rund 2 kg Motorgewicht zählt er zu den Light-Assist Antrieben. Besonders ist jedoch seine hohe Maximalleistung von bis zu 600 W, für die jedoch die Trittfrequenz des Fahrers ziemlich hoch sein muss. Eigentlich passt das wunderbar zu einem sportiven Rad wie dem Moustache Dimanche – entsprechend ist auf dem Motor hier auch die Gravel-Exklusive Unterstützungsstufe Sprint aufgespielt, die den regulären „Turbo“ ersetzt. Hier gilt: Je höher die Trittfrequenz, desto höher die Leistung. Bis die Beine aufgeben oder die 25 km/h erreich sind.

Modelle und Ausstattungsvarianten

Eine der großen Stärken der neuen Dimanche 28 Plattform ist ihre unglaubliche Variabilität, der Moustache mit vielen Modellvarianten auch Rechnung trägt. Neben den beiden sportiven Grundmodellen Gravel und Road ist die Gravel-Variante auch als vollausgestattetes Alltagsmodell erhältlich. Außerdem sind viele Modelle zusätzlich auch mit einem Trapezrahmen mit tiefem Durchstieg und ebenso auch mit einem geraden Lenker zu haben. So realisiert Moustache unterschiedlichste Räder: Vom High-End E-Rennrad mit Carbonlaufrädern bis hin zum schicken Urban-Flitzer mit Flatbar.

Gemein haben alle Varianten dabei den sehr schönen Alurahmen mit cleveren Details und den Bosch SX Motor samt 400 Wh Akku. Letzterer ist leider in allen Varianten fest verbaut, lässt sich jedoch per PowerMore 250 Range Extender erweitern. Durchaus positiv sind auch die Preise zu nennen: Hier geht es bereits bei 3.599 Euro los und auch das Top-Modell ist mit 5.999 Euro für heutige Verhältnisse schon geradezu erschwinglich.

Moustache Dimanche 28 Road 2 Moustache Dimanche 28 Road 4 Moustache Dimanche 28 Road 6 Moustache Dimanche 28 Gravel 2 Moustache Dimanche 28 Gravel 2 EQ Moustache Dimanche 28 Gravel 4 Moustache Dimanche 28 Gravel 4 EQ Moustache Dimanche 28 Gravel 6 Display: Purion 200

Schaltung: Shimano Cues 10-fach

Bremse: Shimano MT200

Laufräder: Moustache al:30

Reifen: Continental Contact Speed 42 mm Rahmenformen: Diamant / Trapez

Besonderheiten: Nur mit Flatbar erhältlich Preis: 3.599 Euro Display: Kiox 300

Schaltung: Sram Apex XPLR 12-fach

Bremse: Sram Apex

Laufräder: Moustache al:30

Reifen: Schwalbe Pro One 34 mm Rahmenformen: Diamant / Trapez Preis: 4.599 Euro Display: Kiox 300

Schaltung: Sram Apex XPLR AXS

Bremse: Sram Apex

Laufräder: Mavic Cosmic S42 Carbon

Reifen: Schwalbe Pro One 34 mm Rahmenformen: Diamant Preis: 5.999 Euro Display: Purion 200

Schaltung: Shimano Cues 10-fach

Bremse: Shimano MT200

Laufräder: Moustache al:30

Reifen: Maxxis Rambler 50 mm Rahmenformen: Diamant / Trapez

Besonderheiten: Nur mit Flatbar erhältlich, Gefederter Vorbau und Sattelstütze Preis: 3.699 Euro Display: Purion 200

Schaltung: Shimano Cues 10-fach

Bremse: Shimano MT200

Laufräder: Moustache al:30

Reifen: Maxxis Rambler 50 mm Rahmenformen: Diamant / Trapez

Besonderheiten: Nur mit Flatbar erhältlich, Vollausstattung mit Schutzblech und Beleuchtung, Gefederter Vorbau und Sattelstütze Preis: 3.899 Euro Display: Kiox 300

Schaltung: Sram Apex XPLR 12-fach

Bremse: Sram Apex

Laufräder: Moustache al:30

Reifen: Maxxis Rambler 50 mm Rahmenformen: Diamant / Trapez

Besonderheiten: Gefederter Vorbau und Sattelstütze Preis: 4.699 Euro Display: Kiox 300

Schaltung: Sram Apex XPLR 12-fach

Bremse: Sram Apex

Laufräder: Moustache al:30

Reifen: Maxxis Rambler 50 mm Rahmenformen: Diamant / Trapez

Besonderheiten: Vollausstattung mit Schutzblech und Beleuchtung, Gefederter Vorbau und Sattelstütze Preis: 4.899 Euro Display: Kiox 300

Schaltung: Sram Apex XPLR AXS

Bremse: Sram Apex

Laufräder: Mavic Allroad S

Reifen: Maxxis Rambler 50 mm Rahmenformen: Diamant

Besonderheiten: Gefederter Vorbau und Sattelstütze Preis: 5.999 Euro

Erste Praxiseindrücke mit dem Moustache Dimanche

Im Rahmen der E-Bike Days München hatten wir bereits vor der offiziellen Vorstellung Gelegenheit, eine abwechslungsreiche Testrunde mit dem neuen Moustache Dimanche zu drehen. Als Testbike hatten wir die Gravel 4 Variante im Einsatz – hier überraschte zunächst der mit 500 mm ziemlich breite Lenker, der jedoch gut zum allgemein sehr gutmütigen Handling des rund 19 kg schweren Bikes passte. Die Sitzposition ist durchaus sportlich, dennoch bleibt die Sattelüberhöhung im Rahmen, damit der Komfort nicht zu kurz kommt.

Apropos Komfort: Die in allen Gravel-Varianten verbaute versenkbare und gefederte Sattelstütze und der gefederte Vorbau sind bei schlechtem Geläuf eine echte Wohltat. Beim Vorbau muss man auf eine passende Einstellung achten, um das richtige Gleichgewicht aus Komfort und direktem Lenkverhalten zu treffen, doch dann ist das Bauteil ein echter Gewinn.

Besonders wohl fühlt sich das Moustache Dimanche in etwas offenerem Geläuf. Seine doch beachtlichen Abmessungen und der breite Lenker nehmen ihm etwas Spritzigkeit, was sich während unserer Fahrt jedoch nur auf einem kurzen Trail-Stück bemerkbar machte, was mit einem Gravelbike wohl eher die Ausnahme bleiben dürfte.

Für uns ist das Moustache Dimanche ein hochwertig verarbeitetes und enorm vielseitiges E-Bike, das seine Stärken vor allem im Einsatz als sportives Alltagsrad haben dürfte. Gerade die Varianten mit Vollausstattung dürften hier den Nerv vieler Pendler treffen und sind nicht nur aufgrund ihres attraktiven Preises einen genaueren Blick wert.