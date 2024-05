Radsport: Die zehnte Etappe des Giro d’Italia endet in Bocca della Selva und hält für uns daher die nächste Bergankunft bereit. Lässt das UAE Team Emirates diesmal eine Fluchtgruppe gewähren, oder will Tadej Pogacar auch dieses Teilstück gewinnen?

Ausreißer-Coup in Bocca della Selva?

Mit einem 142 Kilometer langen Teilstück geht es für die Profis beim Giro d’Italia nach dem ersten Ruhetag am Dienstag weiter. Auf dem Weg von Pompei nach Bocca della Selva warten auf die Fahrer zunächst rund 40 flache Kilometer. Durchaus möglich, dass die Fluchtgruppe hier noch nicht steht und sich erst endgültig formiert, wenn die Straßen ansteigend sind. Hinauf zur Sprintwertung und später zur ersten Bergwertung in Camposauro wird die Gruppe spätestens stehen. Über den Etappensieger entscheidet das UAE Team Emirates. Entscheidend ist aber so oder so der Schlussanstieg hinauf nach Bocca della Selva. Der Berg ist 18,1 Kilometer lang und im Durchschnitt 5,6 Prozent steil. Wir dürfen uns allerdings nicht von der geringen Prozentzahl täuschen lassen, mit eingerechnet sind nämlich auch zwei kurze Abfahrten. Der Anstieg ist also steiler, als die Zahlen uns glauben lassen wollen.

Velomotion-Prognose: Ein Tag für mutige Ausreißer

Dürfen andere Fahrer gewinnen, oder nicht? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen, wenn wir einen Ausblick auf die zehnte Etappe des Giro d’Italia wagen. Das UAE Team Emirates hat auf den ersten neun Etappen meist das Zepter übernommen und Fluchtgruppen an der kurzen Leine gehalten. Morgen könnte es erstmals dazu kommen, dass der „Kannibale“ Pogacar den Tagessieg herschenkt. Er wird ihn nicht seinen größten Kontrahenten aus der Favoritengruppe heraus überlassen, aber vielleicht einer mutigen Ausreißergruppe, die sich früh aus dem Peloton lösen kann. Wir tippen auf einen spektakulären Ausreißer-Coup und somit auf zwei Rennen in einem – denn dahinter wird wie gewohnt um die Sekunden im GC gekämpft.

* * * Luke Plapp (Jayco – AlUla)

* * Juan Pedro Lopez (Lidl – Trek), Ewen Costiou (Arkea – B&B Hotels)

* Georg Steinhauser (EF Education – EasyPost), Mattia Bais (Polti – Kometa), Christian Scaroni (Astana)