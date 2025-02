Produktnews: AERON/TPU, die neue Marke der RTI Sports Group, fokussiert sich auf die Entwicklung und Produktion hochmoderner TPU-Fahrradschläuche. Das Highlight der neuen Schläuche sind die Premium-Produkte der SuperLite Race-Serie mit Aluminium-Presta-Ventilen. Mit den High-End-Schläuchen richtet sich AERON/TPU vor allem an sportliche Radfahrer, die ihre Leistung auf dem Bike optimieren wollen.

AERON/TPU ist die neue Marke der RTI Sports Group in Koblenz und Pionier in Produktion, Entwicklung und Vertrieb von TPU-Schläuchen. „Airtube Engineering“ bezeichnet den Anspruch TPU-Schläuche punktgenau auf den Einsatzzweck hin zu entwickeln, zu testen und stetig zu verbessern. In Kooperation mit einem führenden Hersteller von TPU-Verbundwerkstoffen ist es AERON/TPU nach eigenen Angaben gelungen, mittels neuer Produktions-Technologien, Testverfahren und Qualitätskontrollen, die Leistungsfähigkeit von TPU-Fahrradschläuchen auf ein neues Level zu heben.

Mit den SuperLite Race-Schläuchen für Rennräder, Mountain- und CX/Gravelbikes möchte das Unternehmen aus Koblenz vor allem diejenigen sportlichen Radfahrer ansprechen, die ihre Leistung auf dem Bike optimieren wollen. Eine weitere Besonderheit der Schläuche sind die Aluminium-Presta-Ventile, die nicht nur haltbarer, stabiler und witterungsbeständiger als Kunststoff-Ventile sein sollen, sondern auch temperaturbeständiger. Zudem können Ventilverlängerungen montiert werden, und die Luftpumpe findet dank des Gewindes am Ventilschaft ausreichend Halt.

Die AERON/TPU-Schläuche der SuperLite Race-Serie mit Aluminium-Ventilschaft werden in verschiedenen Breiten mit Ventillängen von 42, 60 und 85 Millimetern im April verfügbar sein. Ab Mai werden auch preiswertere Modelle mit Kunststoff-Ventilschäften folgen.

Gewicht der AERON/TPU SuperLite Race-Modelle mit Aluminium-Ventilschaft:

• Road SuperLite Race, 23-28 Millimeter, Presta Valve 42: 21 Gramm*

• MTB SuperLite Race, 1,7’’-2,5’’, Presta Valve 42: 40 Gramm*

• CX/Gravel SuperLite Race, 32-52 Millimeter, Presta Valve 42: 30 Gramm*

*Herstellerangaben

Web: www.aeron-tpu.com