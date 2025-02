PRO präsentiert zweite Generation des Stealth Offroad Performance Sattels

Produktnews: PRO verspricht mit der zweiten Generation des Stealth Offroad Performance Sattels mehr als „nur“ eine Weiterentwicklung des Vorgängermodells. Der Sattel wurde von Grund auf neu entwickelt, um die Erkenntnisse aus der ersten Generation des Offroad-Sattels maximal zu nutzen. Während das Design des neuen PRO Stealth Offroad Performance Sattels ins Auge fällt, verbergen sich die wahren Fortschritte unter dem ergonomisch geformten PU-Bezug.

Der Stealth Offroad Performance Sattel ist auf INOX Edelstahlschienen aufgebaut und verfügt über eine Carbon-verstärkte Basis mit einer breiten anatomischen Aussparung. Ähnlich wie die Enduro- und E-Mountainbike-Sättel von PRO besitzt der Stealth Offroad Sattel eine Drainageöffnung in der Aussparung anstelle eines vollständigen Ausschnitts. Die EVA-Polsterung mit variierender Materialstärke wurde an die Anforderungen rennorientierter MTB- und Gravelbike-Fahrer angepasst.

Stealth Offroad Performance Sattel: steifere Schale und höheres hinteres Ende

Die Polsterung ist mit einem ergonomisch geformten, strapazierfähigen PU-Bezug überzogen, der nach Angaben des Herstellers so konzipiert ist, dass er sich nicht so leicht an weiten Hosen verfangen kann, gleichzeitig aber auch das Scheuern reduziert und den Sattel vor Schäden im Fall eines Sturzes schützt. Die zweite Generation des PRO Stealth Offroad Performance Sattels verfügt zudem über eine steifere Schale und ein höheres hinteres Ende als die erste Version.

Mark Kikkert, Produktentwickler bei PRO, erklärt: „Dies schafft eine festere Basis für eine effizientere Kraftübertragung im Sitzen, während die erhöhte Rückseite die Kontaktfläche des Sattels vergrößert, um den Druck besser zu verteilen und Beschwerden zu reduzieren. Außerdem hat er ein erhöhtes Seitenprofil, das dem Fahrer mehr Kontrolle in Kurven verleiht.“ Konzipiert ist der Sattel für Mountain- und Gravel-Biker, die eine aggressive, nach vorne geneigte Sitzposition bevorzugen.

30-tägige Geld-zurück-Garantie

Wie bei allen PRO Sätteln gilt auch hier eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie, die ein stressfreies Ausprobieren des neuen Sattels ermöglicht. Fahrer, die sich nicht sicher sind, ob der Sattel für ihre individuellen Bedürfnisse geeignet ist, können zudem den PRO Sattel-Konfigurator nutzen. Der Sattel ist kompatibel mit der PRO Sattel-Zubehörhalterung und in zwei Größen erhältlich. Preislich liegt der PRO Stealth Offroad Performance-Sattel bei 139,95 Euro, das Gewicht ist ab 233 Gramm angegeben.

Web: www.pro-bikegear.com