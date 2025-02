Radsport: Mauro Schmid hat das Cadel Evans Great Ocean Road Race (CEGORR) für sich entschieden. Der Schweizer Meister gewann als Solist das WorldTour-Eintagesrennen in Geelong.

Es war fast wie ein Déjà-vu. Mauro Schmid (Jayco AlUla) hat schon 2023 im letzten Anstieg des Cadel Evans Great Ocean Road Race attackiert und es fast bis zum Schluss durchgezogen, Damals jedoch wurden er und sein Begleiter Sven Erik Byström wenige Meter vor der Ziellinie gestellt. Diesmal hat es der Schweizer Meister durchgezogen. Fast an der selben Stelle wie vor zwei Jahren attackierte der 25-Jährige im Anstieg Challambra Crescent. Ohne Begleiter fuhr er anschließend seinem Solo-Sieg entgegen. Begünstigt auch dadurch, dass sich die Verfolger dahinter nicht einig waren. So blieb ihnen nur der Sprint um Platz zwei, den der Neuseeländer Aaron Gate (XDS – Astana) nach 183,8 Kilometern vor seinem Landsmann und dem Vorjahressieger Laurance Pithie (RB – Bora – hansgrohe) für sich entschied.

