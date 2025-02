Radsport: Mathieu van der Poel hat die Radcross-WM gewonnen und feiert damit seinen siebten Titelgewinn. Heute ebenfalls über Gold freuen dürfen sich der Junior Mattia Agostinacchio aus Italien und die Britin Zoe Bäckstedt aus der Klasse U23.

Wie von allen Experten erwartet, hat sich Mathieu van der Poel den nächsten Weltmeister-Titel gesichert. Der Niederländer konnte sich bereits in der ersten Runde entscheidend absetzen und ließ keine Zweifel darüber aufkommen, dass er der Beste dieses Sports ist. Durch seinen siebten Weltmeister-Titel zieht er mit dem Belgier Erik De Vlaeminck gleich, der sich zwischen 1966 und 1973 ebenfalls 7x zum Weltmeister gekrönt hat. Silber ging auf dem matschigen Parcours in Liévin an Wout van Aert. Der Belgier konnte jedoch zu keiner Zeit ein Duell erzwingen, da er nur in Reihe vier starten durfte und somit das Hinterrad von Van der Poel nie erreicht hat. Thibau Nys aus Belgien komplettiert das Podium.

Die Junioren eröffneten um 11:05 den heutigen Wettkampftag. Der Italiener Mattia Agostinacchio sicherte sich vor dem Franzosen Soren Bruyere Joumard und seinem Landsmann Filippo Grigolini die Goldmedaille. Bei den U23-Frauen wurde Zoe Bäckstedt ihrer klaren Favoritenrolle gerecht. Die Britin konnte sich trotz Sturz direkt in der ersten Runde früh von ihren Konkurrentinnen absetzen und einen ungefährdeten Solo-Sieg und damit die Titelverteidigung einfahren. Hinter ihr dürfen sich Marie Schreiber aus Luxemburg und Leonie Bentveld aus den Niederlanden über Silber und Bronze freuen.

Mathieu van der Poel doing a Mathieu van der Poel

He creates a gap early on, and establishes a +22s gap on the rest of the field by the end of Lap One! #Lievin2025 pic.twitter.com/uoHRFTfm8B

— UCI Cyclocross (@UCI_CX) February 2, 2025