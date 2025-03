Carver 2025: Der deutsche Hersteller mit Firmensitz in Frankfurt und Produktion in Herford geht breit aufgestellt ins neue Jahr. E-Bikes in allen Kategorien und interessante Gravelbikes sind nun auch im eigenen Online-Shop erhältlich.

Das ausgehende 20. Jahrhundert war in der Fahrradbranche eine spannende Zeit. Ein Innovationsschub bei den Mountainbikes, neue Schaltsysteme, Vollfederungen am Alltagsrad und ein wachsendes Interesse am Radrennsport sorgten dafür, das Radfahren in aller Munde war. Und die ersten Elektroräder, die Interessierte in der Fachpresse gezeigt bekamen, erlaubten einen Ausblick darauf, wie die Fahrradwelt der kommenden Jahrzehnte aussehen würde.

Kurzum: Für die Gründung einer Fahrradmarke war 1999 ein gutes Jahr – eben jenes Jahr, in dem Carver das Licht der Welt erblickte. Das Frankfurter Unternehmen richtete sich von Anfang an sportlich aus: Neben flotten Trekkingbikes, wie sie in den kommenden Jahren einen Boom erleben sollten, standen gerade Mountainbikes im Fokus des jungen Unternehmens. Frühe Modelle wie das SL 9000 basierten noch auf relativ schlichten Federungssystemen; mit der Baureihe Drift gab es später einen Viergelenker, der in der Fachpresse großen Anklang fand. Neue Wege beschritt Carver mit dem „Internet Community Bike“: Mit dem Feedback von Nutzerinnen und Nutzern wurden Geometrie, Rahmen-Features und Spezifikationen festgelegt; das Ergebnis war ein auch bergauf gut fahrbares Trailbike mit langem Federweg. Und nicht zuletzt machte sich Carver mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis bei Radsportlern beliebt. Carbonrahmen, elektronische Schaltung und leichte Systemlaufräder für unter 3.000 Euro – da gingen so manchem Mitbewerber die Argumente aus.

Sportlich ausgerichtete Marke mit dem Fokus auf E-Bikes

Die sportliche Ausrichtung der Marke war wohl der Grund dafür, dass Carver erst relativ spät dem E-Bike zuwandte. Und auch bei den Frankfurtern brach damit eine neue Zeitrechnung an. In dem Maße, wie sich der Marktanteil der Elektroräder erhöhte, verschob sich die Gewichtung weg vom „Bio-Bike“, und wie bei den meisten Herstellern ist das Portfolio von Carver 2025 stark aufs E-Bike ausgerichtet. Mit der Plattform Strict ist derzeit ein einziges Hardtail in vier Varianten verfügbar; die Basis Trekking Sport umfasst zwei flotte Alltagsräder mit den neuen Shimano-Cues-Komponenten.

Die elektrische Alternative heißt Strict E. und ist aktuell in vier Varianten verfügbar. Erkennungszeichen des E-Hardtails ist der komplett vom Rahmen eingefasste Motor; bei allen Modellen kommt der Bosch Performance CX zum Einsatz, kombiniert mit unterschiedlichen Akkus. So kann die günstigste Version, das Strict E.510 mit 500-Wh-Akku, bereits für deutlich unter 3.000 Euro angeboten werden. Einen AllMountain-Allrounder mit Viergelenks-Hinterbau bietet Carver in Form des Drift-E an, wiederum mit Bosch CX ausgestattet und mit 160/150 mm Federweg auf schweres Terrain ausgerichtet.

E-SUV mit und ohne Vollfederung

Natürlich liegt es nahe, die jeweiligen Plattformen auch für das Format E-SUV zu nutzen. So hat Carver mit dem SUV E. FS ein Fully konzipiert, das mit etwas reduziertem Federweg von 130/130 mm gut an die Nutzung im Alltag und auf Touren angepasst ist. Mit E.510, E.530 und E.550 sind drei Modelle im Portfolio, von denen bereits das günstigste mit einer Luftfedergabel ausgestattet ist. Beim SUV-Hardtail stellen Stahlfedergabeln 120 mm Weg zur Verfügung.

Im Bereich E-Trekking unterscheidet Carver zwischen „Komfort“ und „Sport“, was den Modellfamilien „Tour“ und „Route“ entspricht. Ersteres sind zwei Bikes mit Nabenschaltung; letzteres gleich neun Ausführungen mit unterschiedlicher Motorisierung von Bosch Active Line bis CX. Interessant sind die Modelle mit teilintegriertem Akku bis zu 800 Wattstunden, etwa das Route E.440 mit Shimano-Deore-Zwölfgangschaltung. Ein cleveres Merkmal vieler Modelle ist die Ladebuchse am Oberrohr.

Carver 2025: Preiswerte Alu-Gravelbikes mit schönem Rahmen

Komplett aufs E-Bike ausgerichtet ist Carver freilich nicht. Mit dem Gravelbike wurde die Chance ergriffen, wieder Räder mit Rennlenker ins Modellprogramm aufzunehmen, und die in Frankfurt ansässigen Produktentwickler der Marke haben ihren Job ziemlich gut gemacht. Das Portfolio umfasst zwei „Gravel Street“-Modelle mit Vollausstattung und viermal „Gravel Sport“, wobei alle Bikes auf einem schön gemachten Alu-Rahmen basieren. Seine im „Liquid Aluminium“-Verfahren ausgeführten Rohrübergänge sorgen für organische Formen in Carbon-Optik – eleganter kann man das Material nicht verarbeiten.

Zahlreiche Gewindeösen machen das Rad rundum Bikepacking-tauglich; dazu lockt Carver mit attraktiven Preisen aufs Gravelbike: Das Einstiegsmodell Gravel 210 mit 2×10-Schaltung kostet gerade mal 1.200 Euro; das Gravel 210 1BY mit Shimano GRX 1×12 liegt bei knapp 1.500 Euro. Ein Merkmal aller Gravelbike der Marke ist die komplette Innenverlegung von Zügen und hinterer Bremsleitung ab dem Vorbau; Steckachsen sind ebenso selbstverständlich wie eine Carbongabel mit der Möglichkeit, Gepäckhalter zu montieren.

Komplette Montage im eigenen Werk

Zahlreiche Radhersteller bekommen ihre Fahrräder gar nicht mehr zu Gesicht. Die in Fernost zusammengebauten Bikes werden im Karton angeliefert und an den Händler weitergeleitet, der das Rad auspackt und die Endmontage vornimmt. Das läuft bei Carver anders: Sämtliche Fahrräder und E-Bikes werden im eigenen Werk in Herford montiert. Das umfasst auch zeitaufwendige Arbeiten wie die erwähnte Innenverlegung der Züge und Leitungen beim Gravelbike. Auch vor diesem Hintergrund ist das Preis-Leistungs-Verhältnis der Marke beachtlich – bei der Leserwahl der Plattform „Nimms-rad“ musste sich der Hersteller aus Frankfurt nur dem großen Wettbewerber Cube geschlagen geben und verwies Direktversender Canyon deutlich auf den dritten Platz.

Seit 2024 auch per Direktvertrieb erhältlich

Wobei sich Carver, bisher als reine Fachhandelsmarke aufgestellt, seit 2024 auch diesem Vertriebsweg geöffnet hat. Wer will, kann im Online-Shop ordern – praktisch etwa dann, wenn kein Vertragshändler in der Nähe ist. Aktuell lohnt es sich angesichts diverser Sondermodelle besonders, einmal auf der Homepage verbeizuschauen – wie anderswo in der Branche muss auch Carver Bestände abbauen, um Platz für kommende Modelljahrgänge zu schaffen. Bei diesen wird man sich über die eine oder andere interessante Neuheit freuen können; es lohnt sich also, zu verfolgen, wie sich die innovative Marke weiterentwickeln wird.

www.carver.de