Test / E-MTB: Die Modellbezeichnung „No Pogo“ ist in der MTB-Szene schon seit Jahren ein Begriff. Centurion zählt mit dieser Reihe zu den Pionieren im Bereich der vollgefederten Mountainbikes und hat den Namen über die Zeit konsequent weiterentwickelt. In der neuesten Generation präsentiert sich das Centurion No Pogo als E-Enduro mit 170 Millimetern Federweg, robustem Alurahmen und aktuellem Bosch CX Gen 5 Motor. Ob das Bike trotz seines hohen Gewichts eine Empfehlung wert ist und welche Stärken wie auch Schwächen sich im Test offenbart haben, klärt dieser ausführliche Bericht.

Das No Pogo trägt seit jeher den Ruf eines vielseitigen, sportlichen Mountainbikes. In der aktuellen Version sorgt ein Bosch Performance Line CX Gen 5 Motor (85 Nm Drehmoment) für die nötige Unterstützung. Dieser ist im Unterrohr mit einem 800-Wh-Akku kombiniert, der sich dank einer praktischen Klappe rasch entnehmen lässt. Wer Gewicht sparen möchte, kann alternativ einen 600-Wh-Akku verwenden. Interessant ist zudem, dass das No Pogo „Range Extender Ready“ ist: Der optionale Zusatzakku (Powermore 250) kann anstelle des Flaschenhalters installiert werden, womit sich die Gesamtkapazität auf bis zu 1050 Wh erhöht – ein Vorteil für besonders lange Touren oder Bergabenteuer.

Wie viele andere aktuelle E-Mountainbikes setzt Centurion beim Rahmen des No Pogo auf Mullet-Laufräder. Vorn rotiert ein 29-Zoll-Laufrad, hinten ein 27,5-Zoll-Pendant. Dadurch soll das Bike eine gelungene Mischung aus Rollfreudigkeit, Kurvenagilität und Laufruhe bieten. Hinzu kommt eine für ein E-Enduro recht kurze Kettenstrebe (unter 440 mm), was das Handling zusätzlich verspielter gestalten sollte.

Der Rahmen selbst besteht aus Aluminium und trägt eine Kategorie-4-Zulassung, was Einsätze im raueren Gelände erlaubt. Das zulässige Gesamtgewicht beträgt 150 kg. Bei einer Rahmengröße L bringt das getestete Modell ohne Pedale etwa 25,8 kg auf die Waage. Zwar ist das Bike damit kein Leichtgewicht, doch im Segment der potenten Enduro-Pedelecs liegt das Gewicht noch im akzeptablen Bereich, vor allem angesichts des Alurahmens und entnehmbaren Akkus.

Ein erfreuliches Detail ist die integrierte Beleuchtung: Eine Frontleuchte von Lezyne sorgt für angemessene Helligkeit auf abendlichen Ausfahrten, während zwei seitlich im Hinterbau platzierte Rücklichter die Sichtbarkeit erhöhen. Gespeist werden beide direkt aus dem E-Bike-Akku. Nicht ganz so überzeugend ist hingegen die Leitungsverlegung durch den Steuersatz. Das sieht zwar optisch aufgeräumt aus, gestaltet Wartung und Service jedoch aufwendiger und entsprechend teurer.

Ausstattung und Modellvarianten

Das getestete No Pogo R2000 stellt die mittlere Ausstattungsvariante dar und kommt mit einer Mischung aus hochwertigen und preislich fair kalkulierten Komponenten.

Rahmen No Pogo R intube III Federgabel DVO Onyx 38 D2 Antrieb Bosch CX Gen5 Akku Bosch Powertube 800 Dämpfer DVO Topaz Pro Laufräder Procraft Altitude EXR30 Reifen VR Maxxis Assegai Exo+ MaxxGrip Reifen HR Maxxis Minion DHRII Exo+ MaxxTerra Schaltwerk Shimano XT Linkglide 11-fach Schalthebel Shimano XT Linkglide 11-fach Kurbel Centurion R Pro II Umwerfer Ohne Bremse Shimano Deore M6120 Bremsscheiben Shimano RT64 Sattelstütze Procraft Drop Ultimate 200mm (L) Sattel Procraft E-Pro II Vorbau Procraft Trail Pro Lenker Procraft Trail Pro

Gerade das DVO-Fahrwerk überrascht positiv: Eine eher seltene Wahl in diesem Preissegment, die jedoch im Test sehr überzeugend agierte. Die Gabel spricht sensibel an und bietet im mittleren Federwegsbereich guten Gegenhalt, ohne zu tief abzusinken. Wer bereit ist, sich intensiv mit der Einstellung auseinanderzusetzen, wird mit einem sanften Ansprechverhalten und hoher Schluckfreude belohnt.

Neben dem R2000 gibt es zwei weitere Modelle. Das Einstiegsmodell R1000 ist günstiger ausgestattet (z. B. Suntour-Fahrwerk, TRP-Bremsen, Shimano Cues-Schaltung) und verzichtet auf einige Komfortdetails wie die Rahmentasche. Das Topmodell (R3000) liegt dagegen preislich höher und setzt etwa auf RockShox-Ultimate-Komponenten sowie Shimano XT-Bremsen. Allen Varianten gemein ist der Bosch CX Gen 5 Motor und der 800-Wh-Akku.



Antrieb: Bosch CX Gen5

Akku: Bosch Powertube 800

Display: Bosch Purion 400

Gabel: SR Suntour Durolux 38

Dämpfer: SR Suntour TriAir 2CR

Bremsen: TRP Slate Evo

Schaltung: Shimano Cues 10-fach Gewicht: 26,4 kg

Preis: 5.399 Euro



Antrieb: Bosch CX Gen5

Akku: Bosch Powertube 800

Display: Bosch Kiox 300

Gabel: RockShox ZEB Ultimate

Dämpfer: RockShox SuerDeluxe Ultimate

Bremsen: Shimano XT M8120

Schaltung: Shimano XT Linkglide 11-fach Gewicht: 25,0 kg

Preis: 7.199 Euro

Das Cenutrion No Pogo R2000 in der Praxis

Trotz des stattlichen Gewichts vermittelt das No Pogo R2000 viel Vertrauen in ruppigem Gelände. Der Rahmen bietet eine ausgewogene Geometrie mit einem etwa 64° flachen Lenkwinkel, wodurch das Bike bergab sicher und laufruhig wirkt. Die Kombination aus 29 Zoll vorne und 27,5 Zoll hinten hält das Lenkverhalten relativ wendig, vor allem enge Kurvenkombinationen machen Spaß. Insbesondere die kurzen Kettenstreben sorgen dafür, dass das Hinterrad schnell einzulenken scheint und das Bike sich nicht allzu träge anfühlt.

Bergauf zeigt das No Pogo solide Klettereigenschaften, allerdings spürt man vor allem in sehr steilen Anstiegen die kompakte Heckpartie und hat mit einer etwas kippeligen Front zu kämpfen. Hier muss man aktiv nach vorn verlagern, um das Vorderrad am Boden zu halten. Die Motorleistung des neuen Bosch CX Gen 5 tritt sehr direkt ein; gleichzeitig ist der Motor deutlich leiser als sein Vorgänger. Ein leichtes Surren bleibt hörbar, ist im Geländeeinsatz aber nicht weiter störend.

Das Fahrwerk bietet einen spürbaren Komfortbonus. Die DVO-Gabel spricht fein an, bügelt Wurzelfelder ebenso wie kleinere Felsstufen weg und beschert dem Bike ein sicheres, sattes Fahrgefühl. Im mittleren Federwegsbereich baut sie ordentlich Druck auf, was bei hohem Tempo bergab für Stabilität sorgt. Der Dämpfer arbeitet ebenfalls sensibel und lässt sich gut auf das Fahrergewicht abstimmen. Zwar ist das Handling insgesamt eher auf Stabilität als auf extreme Verspieltheit ausgerichtet, doch auf flowigen Trails kann das Bike durchaus mit Leichtigkeit durch die Kurven gezogen werden.

Dank der werkseitig montierten Maxxis-Reifen mit weichen Gummimischungen an der Front (MaxxGrip) bietet das No Pogo R2000 viel Grip auf trockenen und gemischten Untergründen. Lediglich die Exo+ Karkasse am Heck könnte, je nach Fahrweise, an ihre Grenzen stoßen, wenn man in anspruchsvollstem Terrain unterwegs ist – hier wäre eine Double-Down-Version denkbar.