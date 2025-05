E-MTB/ Test: Das neue Nicolai S18 Swift erweitert das E-Mountainbike-Portfolio des deutschen Herstellers und zielt auf Fahrer ab, für die kein Trail zu extrem und keine Abfahrt zu schnell sein kann. Als echter Vollgas-Bolide verspricht das S18 Swift mit 180 mm Federweg und dem neuesten Bosch Performance Line CX Antrieb viel Leistung für anspruchsvolles Gelände. Wir konnten uns das neue E-MTB auf dem Riva Bike Festival für erste Fahreindrücke schnappen.

Das Herzstück: Rahmenbaukunst und durchdachte Details

Wie von Nicolai gewohnt, bildet ein in Deutschland geschweißter Aluminiumrahmen die Basis des S18 Swift. Zum Einsatz kommt dabei das robuste 7020-T6 Flugzeugaluminium, das laut Hersteller eine um ca. 30% höhere Zugfestigkeit und eine ca. 20% höhere Elastizitätsgrenze aufweist als die sonst im Fahrradbau übliche 6061-T6 Legierung. Die typisch präsenten Schweißnähte und die präzisen, teilweise hohlgefrästen CNC-Bauteile zeugen von der Fertigungsqualität und dem Fokus auf Haltbarkeit.

Eine Besonderheit ist das vergleichsweise schlanke Unterrohr, das durch den fest integrierten Bosch PowerTube Akku mit 600 Wh Kapazität ermöglicht wird. Diese Konstruktion trägt auch zur Gewichtsreduktion bei; das S18 Swift in Größe M soll in der Serienausstattung lediglich 23.7 kg auf die Waage bringen. Das hier getestete Modell in Größe L dürfte knapp an der 24 kg Grenze kratzen. Natürlich kann der nicht ohne Motorausbau entnehmbare Akku das Einsatzgebiet etwas einschränken.

Wer mehr Reichweite wünscht, kann auf den optionalen Bosch PowerMore 250 Wh Range Extender zurückgreifen, der die Gesamtkapazität auf 850 Wh erhöht und an der Flaschenhalteraufnahme am Unterrohr befestigt wird. Dafür muss dann allerdings der Flaschenhalter weichen. Eine zweite Standard-Halterung unter dem Oberrohr ist für ein Tool-Kit vorgesehen.

Die Integration des neuen Bosch Kiox 400C Displays in das Oberrohr ist besonders gelungen. Es sitzt komplett flach und ohne auftragenden Rahmen in einer eingeschweißten Tasche – eine der schönsten Integrationen dieses Displays, die wir bisher gesehen haben. Gesteuert wird das System über die bekannte, kabellose Mini Remote am Lenker. Weitere durchdachte Details umfassen die Zugverlegung, die nicht durch den Steuersatz führt, einen neuen Rahmenschützer und eine besonders elegante magnetische Abdeckung für den Ladeport.

Antrieb und Motor: Geballte Kraft für steile Anstiege und schnelle Abfahrten

Angetrieben wird das Nicolai S18 Swift vom Bosch Performance Line CX Motor der neuesten Generation. Momentan noch mit 85 Nm und 600 Watt Maximalleistung, bekommt er ab Sommer sein Leistungsupdate auf bis zu 100 Nm und eine Spitzenleistung von 750 W. Am Testbike war dieses Leistungsupgrade bereits aufgespielt und eine deutlich spürbare Leistungssteigerung.

Fahrwerk: Souveränität auf anspruchsvollen Trails

Das Nicolai S18 Swift ist mit 180 mm Federweg an Front und Heck ausgestattet, wobei an der Front optional auch 190 mm möglich sind. In der hier vorgestellten „Factory“-Ausstattung kommt ein Fox Factory Fahrwerk zum Einsatz. Vorne arbeitet eine Fox 38 Gabel mit Grip X2 Dämpfung, hinten der neue Fox Float X2 Dämpfer in Trunnion-Bauweise (225 x 70 mm) mit Custom Tune für das S18 Swift.

Die Horst-Link Hinterradfederung soll eine variable Progression bieten, die ein sensibles Ansprechverhalten mit einem gut definierten mittleren Hub und einem Durchschlagschutz kombiniert, um den gesamten Federweg optimal nutzen zu können. Die Kinematik ist laut Nicolai so ausgelegt, dass sie sowohl im Uphill mit einer idealen Anti-Squat Charakteristik für maximale Traktion und Effizienz beim Pedalieren sorgt, als auch im Downhill die volle Nutzung des Federwegs bei schneller Fahrt ermöglicht.

Geometrie: Progressiv nach dem „Geolution Trail Konzept“

Die Geometrie des S18 Swift basiert auf dem von Nicolai entwickelten „Geolution Trail Konzept“ und erinnert in ihren Werten durchaus an das S16 MGU – wenngleich deutlich abfahrtsorientierter. Gerade der lange Hauptrahmen erfordert etwas Körpereinsatz auf dem Trail, auch wenn das Bike im Vergleich zu früheren Nicolai-Geometrien als etwas zugänglicher und intuitiver sein dürfte.

Ein langer Hauptrahmen (Reach ca. 500 mm bei Größe L, laut Hersteller 497.5 mm ) wird mit einem steilen Sitzwinkel von 77.8° (Größe L) kombiniert, was für eine angenehme und zentrale Sitzposition sorgen soll. Die Front des Rades ist verhältnismäßig hoch, was viel Komfort und Sicherheit im Gelände vermitteln soll. Der Lenkwinkel liegt bei 63.7∘ (Größe L bei 63.7∘), was dem Federweg angemessen ist und für Laufruhe bei hohen Geschwindigkeiten sorgt.

Das S18 Swift kommt standardmäßig mit einem Mullet-Laufradkonzept (29 Zoll vorne, 27.5 Zoll hinten). Es besteht jedoch die Möglichkeit, das Rad nachträglich auf komplett 29 Zoll umzurüsten, wofür Verstellmöglichkeiten über Mutatoren vorgesehen sind. Ein positives Detail sind die mitwachsenden Kettenstrebenlängen, die in jeder Rahmengröße für ein vergleichbares Fahrverhalten sorgen sollen. In Größe M beträgt die Kettenstrebenlänge 440 mm. Das durchgehende, gerade Sitzrohr erlaubt die Verwendung von Dropper Posts mit bis zu 250 mm Hub.

Ausstattung der „Factory“-Variante

Das Nicolai S18 Swift wird ausschließlich in einer „Factory“-Ausstattungsvariante angeboten. Diese umfasst neben dem bereits erwähnten Fox Factory Fahrwerk und der Sram AXS GX Eagle Transmission Schaltung robuste DT Swiss HX 1501 Spline Aluminium-Laufräder und Continental Kryptotal Reifen (Kryptotal-F Enduro Soft 29”x2.4 vorne, Kryptotal-R Enduro Soft 27.5”x2.4 hinten). Für die nötige Verzögerung sorgen Magura MT7 Pro HC Bremsen mit 220 mm Scheibe vorne und 203 mm Scheibe hinten. Eine BikeYoke Dropper Post Sattelstütze (Größe S: 160 mm, M-XXL: 185 mm oder 213 mm Hub), ein SQLab 60X Ergowave Active Sattel und 70X Griffe sowie ein Acros Gothic Cockpit (780mm Lenker, 40mm Vorbau) runden die hochwertige Ausstattung ab.

Rahmen S18 7020-T6 Aluminium Federgabel Fox 38 Factory GripX2 Antrieb Bosch CX Gen5 Akku 600 Wh Dämpfer Fox X2 Factory Laufräder DT Swiss HX 1501 Spline Reifen VR Continental Kryptotal-F Soft Reifen HR Continental Kryptotal-Re Soft Schaltwerk Sram GX Eagle Transmission Schalthebel Sram AXS Pod Kurbel Sram GX Eagle 160 mm Umwerfer Ohne Bremse Magura MT7 Bremsscheiben Magura MDR-P 220/203 mm Sattelstütze BikeYoke Divine 185 / 213 mm Sattel SQlab 6OX Ergowave Active Vorbau Acros Gothic Lenker Acros Gothic

Erste Fahreindrücke: Aktiv und vertrauenserweckend

Die kurze Testrunde auf den steinigen Trails rund um den Gardasee zeigte, dass das Nicolai S18 Swift aktiv gefahren werden möchte. Aufgrund der langen Geometrie ist es notwendig, das Gewicht bewusst zu verlagern, um ausreichend Druck auf das Vorderrad zu bekommen. Bei Unaufmerksamkeit oder auf losem Untergrund kann das Vorderrad durchaus mal wegschmieren.

Entfaltet das Rad jedoch sein Potenzial, besonders wenn es steil und schnell wird, bietet es enorme Laufruhe und Sicherheit. Die 180 mm Federweg vermitteln große Reserven. Die hohe Front sorgt nicht nur für eine angenehme Sitzposition bei entspannter Fahrt, sondern trägt auch zu einem, für ein derart progressives Rad, verhältnismäßig intuitiven Handling auf dem Trail bei. Im Vergleich zu älteren Nicolai-Geometrien, die oft durchaus anspruchsvoll im Handling waren, wirkt das S18 Swift zugängliche, ohne jedoch seinen anspruchsvollen Charakter zu verleugnen.

Preis, Verfügbarkeit und Individualisierung

Das Nicolai S18 Swift in der vorgestellten „Factory“-Ausstattung ist für knapp 11.000 € erhältlich. Ein Preis, der im High-End-Segment angesiedelt ist, aber angesichts der Fertigung in Deutschland, der hochwertigen Komponenten und der gebotenen Rahmen-Technologie für Kenner der Marke nicht gänzlich überraschend kommt. Ein Rahmenset wird ebenfalls verfügbar sein, ein Preis hierfür stand zum Testzeitpunkt jedoch noch nicht fest. Wie bei Nicolai üblich, sind Sonderwünsche und Individualisierungen möglich. Kunden können aus einer großen Farbpalette für die Pulverbeschichtung wählen oder sich für ein „Factory Raw“ Aluminium-Finish entscheiden. Auch bei den Komponenten sind Anpassungen in Absprache mit Nicolai realisierbar.