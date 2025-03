Gazelle Cabby C380: Das Longtail-Bike der Niederländer bietet sicheren Kinder- und Lastentransport und kommt mit großem Zubehörprogramm. Es gibt zwei Farben, zwei Rahmenhöhen und bereits einen iF Design Award.

Mit ihrem ersten Longtail-Lastenrad hat die traditionsreiche niederländische Marke gleich einen Volltreffer gelandet: Schon vor der Markteinführung wurde das Cabby mit einem iF Design Award 2025 in der Kategorie „Longtail-E-Bikes“ bedacht. Die kompakten Lastenbike erfreuen sich wachsender Beliebtheit, denn gegenüber den „Long John“-Modellen mit Ladeplattform vorne haben durchaus gewisse Vorteile.

Klar, in Sachen Lastentransport sind Longtails tendenziell limitiert: Bauartbedingt muss das Gepäck über dem Hinterrad positioniert werden, was andererseits für den Personentransport praktisch ist. Und man kann natürlich große Seitentaschen anbringen, in die viel Cargo hineinpasst. Ein großes Plus ist dagegen die leichte Lenkbarkeit, die sich praktisch nicht von einem normalen E-Bike unterscheidet, außerdem die kompakten Maße. Das Longtail ist praktisch ein normales Bike mit deutlich größerer Transportkapazität – so ist das Gazelle Cabby auf ein Systemgewicht von 200 Kilo ausgelegt, was einer Zuladung von gut 160 Kilo entspricht.

80 Kilo lassen sich auf dem Heckträger transportieren, weitere 15 am optionalen Vorderträger. So können hinten zwei Kindersitze montiert werden; zwei größere Kinder sitzen mit einem Polster direkt auf dem Heckträger. Und damit nicht die „voetje tussen de spaken“ kommen, wie es in den Niederlanden heißt, greift Gazelle auf klassische Schutzvorrichtungen zurück: Einerseits ist das Hinterrad großflächig abgedeckt, andererseits gibt es je 34 Liter fassende Seitentaschen für Gepäck und Kinderfüße – so wurde es auf den klassischen Hollandrädern schon vor Jahrzehnten gemacht.

Natürlich kann auch eine erwachsene Person mitfahren; außerdem dient der im Zubehör verfügbare „Safety Bar“ nicht nur der Sicherkeit der Kinder, sondern hält auch das Transportgut fest – etwa spezielle Körbe oder Getränkekisten. Damit all das leichtfüßig bewegt werden kann, spezifiziert Gazelle den starken Bosch Performance CX und lässt die Wahl zwischen drei Akkus: 400, 545 und 800 Wattstunden. Geschaltet wird stufenlos per Enviolo-Nabe; dazu gibt es nützlicher Details wie einen hellen 80-Lux-Strahler, ein Ringschloss an der Luftfedergabel sowie einen komplett gekapselten Antriebsstrang. Das Kiox-300-Display des Motorsystems sitzt schön im geteilten Lenkervorbau, und die nach hinten führenden Züge und Leitungen sind innenverlegt. Und während das Hinterrad mit 24 Zoll Größe auf eine möglichst niedrige Position der Nutzlast ausgericht ist, dreht sich vorne ein 26er Rad, das Vorteile bei Geradeauslauf und Überrollverhalten bietet.

Gazelle bietet das Caddy für einen Grundpreis von 5.699 Euro an. Zwei Rahmengrößen sind verfügbar (45, 55 cm), dazu gibt es zwei Farben und jede Menge Zubehör. Und angesichts der großen Flexibilität des Konzepts lohnt sich die Anschaffung auch, wenn die Kinder schon größer sind.

www.gazelle.de