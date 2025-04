Radsport: Etwas überraschend hat Samuel Watson den Prolog der Tour de Romandie für sich entschieden. Der Brite war in Saint-Imier 28 Hundertstel schneller als der Portugiese Ivo Oliveira.

Watson feiert ersten WorldTour-Sieg

Mit seinem ersten Sieg auf WorldTour-Ebene hat sich Samuel Watson (Ineos Grenadiers) den Prolog der Tour de Romandie gesichert. In Saint-Imier war er nach 3,44 Kilometer ganze 28 Hundertstel schneller als Ivo Oliveira (UAE – XRG) aus Portugal. Rang drei geht an den Spanier Ivan Romeo (Movistar). Aber auch die Schweizer haben sich stark präsentiert. Mit Stefan Bissegger (Decathlon Ag2r La Mondiale) auf Platz vier, Stefan Küng (Groupama – FDJ) auf der sechs und Jan Christen (UAE – XRG) sind gleich drei Eidgenossen unter die Top Ten gefahren. Morgen müssen die Profis auf dem Weg nach Fribourg vier Bergwertungen meistern. Die Königsetappe findet am Samstag statt, wenn der Thyon 2000 erklommen werden muss. Enden wird die Rundfahrt am Sonntag mit einem 17,1 Kilometer langen Zeitfahren in Genf.