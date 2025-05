Der Sam Hill Knieschoner von 7iDP richtet sich an ambitionierte Trail- und Enduro-Fahrer, die auf hohen Schutz bei gleichzeitig maximaler Bewegungsfreiheit setzen. Im Test überzeugte der Schoner durch ein gelungenes Gesamtpaket aus Komfort, Schutz und Gewicht.

Aufbau

Der Schoner folgt einem simplen Strumpfdesign, das ohne Klettverschlüsse auskommt. Der zentrale Protektor besteht aus einer herausnehmbaren SAS-Tec Platte, welche durch Belüftungsöffnungen die Luftzirkulation verbessert. Um diesen Hauptprotektor herum sind 1 cm starke Schaumstoffpolster angeordnet, die zusätzlichen Schutz bei seitlichen Streifern bieten. Gummibündchen mit Silikonprints verhindern ein Verrutschen während der Fahrt. Die Frontpartie ist mit abriebfestem Material verstärkt, während die Rückseite aus atmungsaktivem Mesh besteht.

Schutz

Mit seiner SAS-Tec Platte erreicht der Sam Hill Level 2 Schutz und schützt zuverlässig Knie und den oberen Bereich des Schienbeins. Dabei fällt er mit nur 340g angenehm leicht aus – ein bemerkenswerter Wert für einen Schoner dieser Schutzklasse. Die umliegenden Schaumstoffpolster bieten zusätzlichen, wenn auch leichteren, Schutz bei kleineren Stürzen oder Streifkontakten.

Passform

Bereits beim ersten Anziehen fällt der gute Sitz auf. Durch die Körperwärme wird der SAS-Tec Protektor weich und passt sich ergonomisch ans Knie an. Auf der Testfahrt blieb der Schoner durchgehend an Ort und Stelle, ohne zu verrutschen. Hervorzuheben ist auch die vergleichsweise lange Ausführung des Strumpfes, was für zusätzlichen Halt sorgt, aber auch das Bein mehr verdeckt.

Bewegungsfreiheit

Dank seines geringen Gewichts und des flexiblen 4-Wege-Stretchmaterials überzeugt der Sam Hill mit hoher Bewegungsfreiheit. Im Trail-Einsatz vergisst man fast, dass man einen Knieschoner trägt – ein echter Pluspunkt für lange Tage im Sattel oder technische Abfahrten.

Atmungsaktivität

Im Bereich Atmungsaktivität landet der Schoner im Mittelfeld. Das geschlossene Strumpfdesign in Kombination mit dem Meshmaterial sorgt für eine ordentliche Belüftung, ohne aber bei hohen Temperaturen besonders kühlend in den Abfahrten zu wirken. Ein Hitzestau trat im Test jedoch nicht auf.

Robustheit

Die Frontpartie ist mit abriebfestem Material verstärkt und schützt zuverlässig bei gelegentlichen Bodenkontakten. Dennoch sollte man den Schoner nicht als Dauerlösung für grobes Bikepark-Geballer betrachten – dafür ist das Material, vor allem am Strumpf, etwas zu filigran. Auch beim An- und Ausziehen ist Vorsicht geboten, um das dünne Gewebe nicht zu beschädigen.

Informationen zu SAS Tec

SAS-Tec ist ein deutscher Hersteller, der sich auf hochwertige Protektoren aus viskoelastischem Schaum spezialisiert hat. Das Material ist im Normalzustand weich und flexibel, verhärtet sich jedoch bei einem Aufprall, um die Aufprallenergie effektiv zu absorbieren. Dadurch bieten SAS-Tec Protektoren einen hohen Tragekomfort und gleichzeitig zuverlässigen Schutz. Sie passen sich durch Körperwärme ergonomisch an und behalten auch nach mehreren Stürzen ihre Schutzwirkung. Viele Modelle erfüllen die europäischen Sicherheitsnormen, etwa EN 1621-1 für Motorrad- und Fahrradsport.