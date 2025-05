Portofrei bestellen: Das große Programm zur Tour de France 2025

Programm zur Tour de France 2025 von Velomotion: Rechtzeitig zur Tour de France 2025 erscheint in diesem Jahr endlich wieder ein Magazin von Velomotion. Wir wollen den vielen Radsport-Fans unter unseren Lesern damit eine Freude bereiten – ist dieses Magazin doch keine Übersetzung aus Frankreich oder England sondern wirklich auf die Bedürfnisse der Leser in Deutschland, Österreich und der Schweiz abgestimmt.

Portofrei und vor dem offiziellen Verkaufsstart bei dir zu Hause

Du kannst dein Exemplar des Programms zur Tour de France 2025 ab sofort bei uns bestellen und musst es nicht mühsam am Kiosk suchen. Dort ist es ab dem 13. Juni erhältlich. Wer bei uns bis 9. Juni bestellt, erhält das Velomotion-Sonderheft zur Tour de France noch vor dem Verkaufsstart portofrei nach Hause geschickt. Bestell also deine Ausgabe einfach, indem unten auf den gewünschten Button klickst und uns deine Adresse mitteilst. Am schnellsten geht es, wenn du den Preis von 8,95 Euro direkt per Paypal sendest – dann erhältst du Magazin und Quittung zusammen per Post (unsere Kontakt- und auch Paypal-Adresse ist: [email protected]).

Möchtest du nicht per Paypal bezahlen? Kein Problem, klick einfach auf den nächsten Button, teile uns deine Adresse mit und du erhältst zusammen mit dem Magazin eine Rechnung zur Überweisung.

Für Bestellungen aus dem Ausland müssen wir für das Porto 3,30 Euro berechnen und bitten um Zahlung per Paypal. Der Bestellweg bleibt der gleiche: Sende uns per Paypal bitte 12,25 Euro. Nutze den folgenden Button:

Sollte dein bevorzugtes Mailprogramm sich nicht automatisch öffnen, sende deine Bestellung einfach direkt an:

[email protected]

Programm zur Tour de France 2025 – voll gepackt mit Informationen und Einschätzungen von Experten

Die Tour de France ist jedes Jahr der Höhepunkt der Radsport-Saison. Damit die Frankreich-Rundfahrt auch dein ganz persönliches Highlight wird, kommt für unsere Leser das Velomotion Programm zur Tour de France 2025. Emotionale Bilder, nackte Zahlen und attraktive Etappenprofile sind nicht alles, was dieses Magazin zu bieten hat. Denn wir legen großen Wert auf Inhalt und Expertise. Mit unserer Etappenvorschau bist du jeden Tag bestens informiert, schon bevor die Profis in die Pedale treten.

Wir stellen die Räder und die Helme der Profis vor

Außerdem zeigen wir dir die Räder der Teams, die Helme und selbstverständlich stellen wir die wichtigsten Fahrer und Favoriten vor.

Der tägliche Velomotion-Blick in die Tour-Geschichstbücher

Unser ganz persönliches Highlight dieses Sondermagazins ist der Blick in die Vergangenheit. Manchmal schmerzt er, manchmal erfüllt er uns mit Freude. Mit Sicherheit aber sorgt dieser Blick in die Vergangenheit für das gewisse Extra an Gänsehaut. Denn die Tour de France lebt nicht nur vom Hier und Jetzt – sie lebt von Erinnerungen, von Emotionen, von Momenten, die sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt haben. Dieses Magazin ist deshalb mehr als ein Begleiter durch die Etappen – es ist deine Eintrittskarte in eine Welt voller Leidenschaft, Dramatik und unvergesslicher Augenblicke. Bei der Tour de France 2025 werden weitere dieser Augenblicke entstehen. Wir freuen uns darauf.

Das Programm zur Tour de France 2025 bietet:

– Alle Teams, alle Favoriten.

– Alle Räder, alle Helme.

– Alle Etappen mit Profilen und Experten-Meinung.

– Kultur-Tipps rund um die angesteuerten Orte Frankreichs.

– Legendäre Geschichten aus der Tour-Historie – jeden Tag!

– Emotionale Bilder, unvergesslicher Augenblicke.

Hier kannst du dein Exemplar der Velomotion Sonderausgabe portofrei bestellen – E-Mail genügt: [email protected]

Blicke mit Velomotion noch einmal zurück auf die emotionalsten Momente der Tour de France 2024 (hier klicken).