Die Knee Guards Soldier von Scott fallen durch ihr minimalistisches Design im Strumpf-Stil auf und überzeugen im Test durch ihre gute Bewegungsfreiheit.

Aufbau

Der Soldier Knieschoner setzt auf ein schlichtes Strumpfdesign, das sich leicht anlegen lässt und angenehm am Bein sitzt. Ein herausnehmbarer D3O-Protektor sorgt für den nötigen Schutz. Die Gummibündchen sind mit Silikonprints versehen, um ein Verrutschen zu verhindern – mit Erfolg, wie sich im Praxistest zeigte. Der Protektor selbst verfügt über Belüftungsöffnungen, ebenso wie die abriebfeste Frontpartie. Dadurch bleibt der Schoner angenehm belüftet, auch bei längeren Touren.

Schutz

Der Soldier bietet Schutz nach EN1621-1 Level 1 Standard. Zum Einsatz kommt eine D3O LP1 Platte, die sowohl das Knie als auch den oberen Bereich des Schienbeins abdeckt. Für Trail- und Enduro-Einsätze mit eher leichtem Sturzrisiko ist der gebotene Schutz absolut ausreichend.

Passform

In Sachen Tragekomfort punktet der Soldier auf ganzer Linie. Der Schoner sitzt angenehm eng ohne zu drücken und stört nicht beim Pedalieren. Auch auf längeren Testfahrten blieb er zuverlässig an Ort und Stelle.

Bewegungsfreiheit

Ein echtes Highlight des Schoners ist die Bewegungsfreiheit. Das weiche D3O-Material passt sich dem Knie optimal an und erlaubt uneingeschränktes Pedalieren, ohne steif oder einschränkend zu wirken.

Bei einem oberen Beinumfang von 50cm und Unterem von 37cm sitzt die getestete Größe M perfekt.

Atmungsaktivität

Bei sommerlichen Temperaturen zeigte der Soldier seine Stärken: Kein Hitzestau, keine übermäßige Schweißbildung. Die Kombination aus atmungsaktiver Front und belüftetem Protektor funktioniert gut und sorgt für ein angenehmes Klima unter dem Schoner.

Robustheit

Zwar ist die Frontpartie mit einem abriebfesten Material versehen, doch der Soldier ist nicht für häufige Stürze oder harte Downhill-Einsätze ausgelegt. Die Materialien könnten bei wiederholtem Sturz beansprucht werden und auf Dauer ermüden.

Schutz 70% Passform 90% Bewegungsfreiheit 90% Atmungsaktivität 90% Robustheit 70%

Informationen zu D3O

D3O ist ein innovatives stoßdämpfendes Material, das sich durch eine besondere Eigenschaft auszeichnet: Es ist im Normalzustand weich und flexibel, verhärtet sich jedoch augenblicklich bei plötzlicher Krafteinwirkung, um die Energie eines Aufpralls zu absorbieren und zu verteilen. Danach kehrt es in seinen ursprünglichen flexiblen Zustand zurück. Diese sogenannte nicht-newtonsche Flüssigkeit wird vor allem dort eingesetzt, wo Schutz bei gleichzeitiger Bewegungsfreiheit gefragt ist – etwa im Sport, bei Motorradausrüstung oder sogar in militärischer Schutzausrüstung.

Entwickelt wurde D3O Anfang der 2000er Jahre vom britischen Designer Richard Palmer. Das Material wurde durch sein Unternehmen D3O Lab auf den Markt gebracht und erlangte erstmals größere Bekanntheit bei den Olympischen Winterspielen 2006 in Turin, wo es in der Skibekleidung britischer Athleten eingesetzt wurde. Seitdem hat sich D3O in zahlreichen Bereichen etabliert, etwa in Schutzkleidung, Helmen, Smartphone-Hüllen oder Arbeitsschutzprodukten. Die besondere Kombination aus Flexibilität und Schutzwirkung macht das Material bis heute einzigartig und vielseitig einsetzbar.