Radsport: Jasper Philipsen hat den Auftakt der Vuelta a Espana für sich entschieden. Der Belgier gewann die erste Etappe der letzten Grand Tour des Jahres absolut souverän im Massensprint und wird morgen daher im Roten Trikot an den Start gehen.

Philipsen trägt nach Gelb auch Rot

Mit seinem Sieg im Massensprint nach 186,7 Kilometern von Torino-Reggia di Venaria nach Novara darf sich Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck) über das Rote Trikot freuen. Der Belgier eroberte bereits auf der Auftakt-Etappe der Tour de France die Gesamtführung, schied dort aber auf der dritten Etappe auf tragische Weise in einem Sturz am Zwischensprint vorzeitig aus. Nun hat sich der wohl schnellste Sprinter der Welt erholt – und gewinnt souverän den Auftakt in Spanien. Hinter ihm rasen der Brite Ethan Vernon (Israel – Premier Tech) und der Venezulaner Orluis Aular (Movistar) auf die Plätze zwei und drei.







Vuelta a Espana 2025: Was ist möglich für Buchmann?

Die 80. Vuelta a España wird morgen in Alba fortgesetzt. Schon am zweiten Tag wartet in Limone Piemonte die erste Bergankunft auf die Profis. Als Favoriten auf den Gesamtsieg gelten neben dem Dänen Jonas Vingegaard (Visma – Lease a Bike) der Portugiese Joao Almeida (UAE – XRG), der Italiener Giulio Ciccone (Lidl – Trek), der Australier Jai Hindley (RB – Bora – hansgrohe), der Spanier Mikel Landa (Soudal – Quick-Step), der Kolumbianer Egan Bernal (Ineos Grenadiers), der Italiener Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious), der Australier Ben O’Connor (Jayco AlUla) und der Österreicher Felix Gall (Decathlon Ag2r La Mondiale). Deutschlands Hoffnungen in den Bergen ruhen auf Emanuel Buchmann (Cofidis).

❤️‍ Fue el primer amarillo del Tour y ahora es el primer maillot rojo de La Vuelta. Jasper Philipsen se impone con autoridad en Novara.



‍♂️ Lo has visto en @Eurosport_ES y @StreamMaxES. #LaVuelta25 pic.twitter.com/b50UsRL6bB — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 23, 2025