Test / E-MTB: Welches E-Mountainbike braucht es wirklich für die Alpen? In einem ausführlichen Setup waren wir einige Tage in den Dolomiten Unterwegs, um diese Frage zu klären. Das Ziel: Praxisnahe Antworten auf die drängendsten Fragen rund um Motorleistung, Akkugröße und Reichweite direkt vom Trail zu liefern. Außerdem werfen wir einen Blick auf Ausstattung und Federweg.

Die Qual der Wahl: Bosch Motoren von Light-Assist bis Race-Power

Im Fokus des Tests stand die breite Palette der Bosch E-Bike Antriebe. Fünf Fahrer waren mit unterschiedlichsten Konfigurationen unterwegs – vom leichten Light-Assist-Bike mit Bosch Performance Line SX Motor bis hin zum potenten Enduro mit dem kraftvollen Performance Line CX und sogar dem Race-Motor (CX-R). Ebenso vielfältig waren die Akkukonzepte: von kompakten 400-Wattstunden-Akkus bis hin zu Setups mit über 1000 Wattstunden Gesamtkapazität durch den Einsatz von Range Extendern. Welche Kombination kann sich in den steilen Anstiegen der Dolomiten behaupten und für welchen Fahrertyp eignet sich welches System?

Als Basis dienten uns dabei E-Mountainbikes von M1. Diese haben einen ganz entscheidenden Vorteil für den Test: Auf Grundlage des gleichen Rahmens gibt es hier Modelle mit allen aktuellen Bosch-Motoren und im Unterrohr ist Platz für sämtliche Akku-Varianten. So können wir direkter vergleichen.







Praxistest in den Dolomiten: Wer besteht den Härtetest?

Auf langen Touren mit über 1200 Höhenmetern mussten die Bikes zeigen, was in ihnen steckt. Wie schlägt sich ein Light-Assist-Antrieb im direkten Vergleich mit einem Full-Power-Aggregat, wenn die Rampen extrem steil und die Touren lang werden? Gibt es einen spürbaren Reichweiten-Unterschied zwischen den verschiedenen Akkugrößen und wie stark beeinflusst die Fahrweise den Verbrauch? Der Praxistest deckt auf, welche Motoren unter Dauerbelastung souverän bleiben und wo es möglicherweise an die Grenzen geht. Es wird nicht nur die reine Leistung verglichen, sondern auch das Fahrverhalten, die Geräuschkulisse und die Dosierbarkeit der Kraft in technischem Gelände.

Für alle, die vor der Kaufentscheidung stehen oder einfach nur neugierig sind, wie sich die aktuellen Bosch-Systeme in der Praxis schlagen, liefert das Video die entscheidenden Eindrücke. Alle detaillierten Fahreindrücke, die individuellen Erfahrungen der fünf Testfahrer und das finale Fazit zu den verschiedenen E-MTB-Konzepten gibt’s in unserem ausführlichen Testvideo: