Produktnews: Für gnadenlose Downhill-Rides hat DT Swiss mit der FR 571 die entsprechende Felge im Programm. Ein geändertes Felgenprofil und die mitgelieferten flachen Sechskant-Messingnippel sollen selbst ruppigste Einsätze ermöglichen. Laut DT Swiss ist die FR 571 eine Felge für alle, die hart im Nehmen sind.

Felsen, Wurzeln oder Gaps – die DT Swiss FR 571 Freeride-Felge soll alle Herausforderungen meistern. Die aus Aluminium gefertigte Felge weist eine Änderung am Felgenprofil auf, wodurch in Kombination mit zusätzlichem Material an bestimmten Stellen nach Angaben des Herstellers die Stoßbeständigkeit und der Plattenwiderstand erhöht werden konnte. Mitgeliefert werden direkt die passenden Messingnippel, die ihrerseits hohe Widerstandsfähigkeit gewährleisten sollen. Die FR 571 ist in 29” und 27.5”erhältlich, beide Größen sind mit 32 Speichen in Schwarz oder außergewöhnlichem Silber sowie mit drei zusätzlichen Stickern verfügbar. Das Gewicht der Felge fängt abhängig von der gewählten Ausführung bei 650 Gramm an. Der EVP ist angegeben ab 99,00 Euro.







Web: www.dtswiss.com