Produktnews: Der US-amerikanische Laufrad-Spezialist Reserve bietet ab sofort exklusiv Aftermarket-Laufräder mit DT Swiss DF Naben an. Die innovative „Degree of Freedom“ Technologie entkoppelt hierbei den Hinterbau vom Antrieb – für mehr Fahrperformance und Eliminierung des Pedalrückschlags. Und das Ganze ohne Mehrgewicht und Aufpreis.

Reserve bietet ab sofort fast jeden mit DT Swiss 350 ausgestatteten MTB-Laufradsatz – sowohl aus Carbon als auch aus Aluminium – serienmäßig mit DF-Naben an, sodass jeder Rider die Chance hat, Pedalrückschlag zu eliminieren und die Performance des Fahrwerks spürbar zu steigern. Bei „Degree of Freedom“ (DF) handelt es sich um eine einfach einstellbare und wartungsarme Technologie von DT Swiss, die den Hinterbau vom Antrieb entkoppelt und dem Fahrwerk somit maximale Freiheit verleiht.







Die Laufräder werden im 0°-Setting ausgeliefert und kommen mit einer lebenslangen Garantie auf die Reserve-Felgen. Der Käufer erhält die bewährten 90T-Zahnscheiben und den von den DEG-Ratchets bekannten 4°-Eingriffswinkel – jetzt laut Hersteller jedoch mit der Möglichkeit, den Freiheitsgrad perfekt auf das Terrain oder das Bike abstimmen zu können. Gewählt und experimentiert werden kann zwischen 0°, 10° und 20°. Die Preise sind unverändert zu den aktuellen Reserve Laufrädern mit DT Swiss 350 DEG Nabe.

Preise Reserve MTB-Laufradsätze mit DT Swiss DF-Naben

Reserve 30|HD Carbon – 1799 €

Reserve 30|SL Carbon – 1799 €

Reserve 30|DH Carbon – 1899 €

Reserve 30|HD Aluminium – 699 €

Reserve 30|SL Aluminium – 699 €

Die Aftermarket-Laufräder mit DF-Naben werden ab Ende Januar verfügbar sein.

Web: www.reservewheels.com