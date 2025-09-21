RadsportStraßenradsport

Radsport-WM in Ruanda: Reusser krönt sich souverän zur Weltmeisterin

Radsport: Marlen Reusser hat sich bei der Radsport-WM in Kigali erstmals zur Zeitfahr-Weltmeisterin gekrönt. Die Schweizerin gewann den Kampf gegen die Uhr souverän und erhält damit erstmals das Regenbogentrikot.

Reusser dominiert das Zeitfahren

Die Schweizerin Marlen Reusser hat das Zeitfahren bei der 32. Austragung der Radsport-WM dominiert. Auf dem 31,2 Kilometer langen Parcours in Kigali war sie satte 52 Sekunden schneller als die Niederländerin Anna van der Breggen. Dern Landsfrau Demi Vollering komplettiert mit 1:05 Minuten Rückstand das Podium. Stark präsentierte sich auch Antonia Niedermaier. Die Deutsche fuhr mit 1:29 Minuten Rückstand auf Platz sechs. Titelverteidigerin Grace Brown aus Australien beendete bereits Ende letztes Jahr ihre Karriere.

