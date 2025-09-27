Radsport: Magdeleine Vallieres ist eine wahre Sensation gelungen. Die Kanadierin gewann das WM-Straßenrennen der Frauen in Kigali und feiert damit den mit Abstand größten Erfolg ihrer Karriere. Zuvor gewann sie lediglich ein einziges Rennen.

Vallieres krönt sich zur Weltmeisterin

Die Weltmeisterschaften sind der perfekte Ort, um Geschichte zu schreiben uns Sensationen zu feiern. Genau das ist heute der Kanadierin Magdeleine Vallieres gelungen. Die 24-Jährige gewann in ihrer Karriere erst ein einziges Rennen – und wird ab sofort im Weltmeister-Trikot unterwegs sein. In einem spannenden WM-Rennen hat sie sich nach 164,6 Kilometern in Kigali vor der Neuseeländerin Niamh Fisher-Black und der Spanierin Mavi García.Schwach präsentierten sich etwas überraschend die favorisierten Niederländerinnen. Im Finale sehr passiv agierend, waren sie schlussendlich allesamt chancenlos und konnten in den Kampf um die Medaillen nicht eingreifen.







Paula Ostiz siegt bei den Juniorinnen

Die deutschen Starterinnen haben sich im Straßenrennen der Frauen sehr gut präsentiert. Franziska Koch, Liane Lippert und Antonia Niedermaier waren lange in der ersten Gruppe mit dabei. Vor allem die zuletzt genannte Deutsche war zeitweise in einer sehr aussichtsreichen Position. Erst sieben Kilometer vor dem Ziel fiel sie aus der fünfköpfigen Spitzengruppe heraus. Schon am frühen Nachmittag wurde die Weltmeisterin der Juniorinnen gekürt. Nach 74 Kilometern konnte sich die Spanierin Paula Ostiz vor der Italienerin Chantal Pegolo und der Schweizerin Anja Grossmann durchsetzen.

Oh Canada! A huge shock in the Women’s Elite Road Race as Magdeleine Vallieres takes the rainbow jersey in what is only her second pro win pic.twitter.com/64G3GqJgtY



— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) September 27, 2025