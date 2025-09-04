Produktnews: Das neue Scott Addict für das Modelljahr 2026 ist da! Mit dem neuen Addict verlagert Scott den Fokus klar in Richtung Komfort, Vielseitigkeit und Fahrerlebnis – ohne die Performance-DNA der Marke zu vernachlässigen. Die Plattform versteht sich als „Long Ride Ready“ und zielt auf lange Tage im Sattel, Gemeinschaftserlebnisse und ein breites Spektrum an Fahrern.

Der überarbeitete Carbonrahmen bietet laut Scott bis zu 25 % mehr Nachgiebigkeit gegenüber dem rennorientierten Addict RC und 50 % mehr als die vorherige Addict-Generation. Möglich machen das ein schlankerer Sitzrohrbereich unterhalb der Sitzstreben, ein verfeinertes, ebenfalls schlankeres Oberrohr sowie tiefer angesetzte, nach außen „arbeitende“ Sitzstreben. Ziel ist spürbare Vibrationsdämpfung, ohne dass das Rad „schwammig“ wirkt.







Reifenfreiheit bis 38 mm erweitert den Einsatzbereich deutlich: Breitere, mit weniger Druck gefahrene Reifen erhöhen Komfort und Kontrolle und können auf langen Strecken sogar den Rollwiderstand senken – der geringe Aero-Nachteil wird dafür bewusst in Kauf genommen. Serienbereifung: je nach Modell 700×34 C.







Die Geometrie wurde subtil, aber wirkungsvoll überarbeitet: +5 mm Stack und –5 mm Reach (vs. Vorgänger) sorgen für eine natürlich aufrechtere Position. Wer vom Addict RC kommt, erreicht auf dem neuen Addict mit 0 mm Spacern dieselbe Position wie mit 35 mm Spacern am RC. Tretlagerabsenkung und Gabelvorlauf wurden auf die größeren Reifen abgestimmt, die Kettenstreben um 2 mm verkürzt – für ein Quäntchen mehr Agilität. Größen XXS–XXL (47–61).

Das Addict kommt in HMF und HMX: HMF balanciert Gewicht, Steifigkeit und Komfort, HMX spart durch höhermodulige Fasern zusätzlich Material und damit Gewicht – bei Lenk- und Tretlagersteifigkeit auf Addict-RC-Niveau. Der HMX-Rahmen wiegt ca. 780 g und ist damit laut Scott 50 g leichter als der Addict RC SL (2020); auch das HMF-Layup wurde abgespeckt.







„Save-the-day“-Kit : ein integriertes Pannenset im Unterrohr nahe dem Tretlager – tief platziert für minimalen Gewichtseinfluss auf den Schwerpunkt. Serienmäßig beim Addict Premium und Addict 10.

: ein integriertes Pannenset im Unterrohr nahe dem Tretlager – tief platziert für minimalen Gewichtseinfluss auf den Schwerpunkt. Serienmäßig beim Addict Premium und Addict 10. Rahmentasche : optional passgenaue Front-Triangle-Bag mit Einhand-Reißverschluss (rechts) und Mesh-Schnellfach (links); Aufnahmen dezent unter Abdeckungen im Oberrohr.

: optional passgenaue Front-Triangle-Bag mit Einhand-Reißverschluss (rechts) und Mesh-Schnellfach (links); Aufnahmen dezent unter Abdeckungen im Oberrohr. Syncros-Ökosystem : neue Addict-Spezialvorbauten, RC-Stem oder integriertes Syncros-Cockpit wählbar; Spacer und Abdeckungen sind plattformübergreifend kompatibel (Addict / Addict RC). Alle Lenker sind ergonomisch abgeflacht statt klassisch rund. D-förmige Stütze des Addict RC inklusive Option auf eine Sattelstütze mit integrierter Rückleuchte; integrierte Klemmung ersetzt die Rundklemme.

: neue Addict-Spezialvorbauten, RC-Stem oder integriertes Syncros-Cockpit wählbar; Spacer und Abdeckungen sind plattformübergreifend kompatibel (Addict / Addict RC). Alle Lenker sind ergonomisch abgeflacht statt klassisch rund. D-förmige Stütze des Addict RC inklusive Option auf eine Sattelstütze mit integrierter Rückleuchte; integrierte Klemmung ersetzt die Rundklemme. Einfache Einstellungen: ein T25-Inbusschlüssel, unauffällig im Cockpit oder in der Lenkerbiegung untergebracht, deckt u. a. Vorbau, Lenker, Stütze, Sattelklemmen und sogar Flaschenhalter ab.

Die 2026er Addict-Kollektion soll laut Scott ab September 2025 bei lokalen Händlern verfügbar sein. Spezifikationen und Preise können regional variieren.







WEB: scott-sports.com